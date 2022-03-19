Emre Mor: 2 yıldır kafamı futbola veriyorum

19 Mart 2022 Cumartesi, 10:11

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Spor Toto Süper Lig'de Yukatel Kayserispor'u 3-0 yendikleri maçta iyi bir performans ortaya koyduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Canel, maçın yağışlı ve soğuk havada oynandığını dile getirerek, "Maçın başında golü bulduk. Oyunun kontrolü elimizdeydi. Bana göre ilk yarının 4-0 bitmesi lazımdı. İç saha performansımız gayet iyi. Bunu deplasman maçlarımıza da yansıtırsak, durum bizim için daha farklı olur. Bizim hedefimiz Avrupa'ya gitmek. Bu galibiyeti seyircimize armağan ediyoruz. Bu soğuk havada mücadele eden bütün oyuncularımızı ve teknik heyetimizi kutluyorum" diye konuştu.

Atılay Canel, karşılaşmada golleri atan Emre Mor ile ilgili bir soru üzerine, "Emre Mor, milli takımı hak ediyor. Salih Dursun'u da milli takım aday kadrosunda görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"HER ŞEY YENİDEN BAŞLADI"

Emre Mor, Karagümrük formasıyla ilk kez hat-trick yaptığı Kayserispor maçının ardından yayıncı kuruluş beIN Sports'a konuştu.

Kariyerinin yeniden yükselişe geçmesinin tamamen futbola konsantre olması ve Karagümrük kulübü olduğunu belirten Emre Mor, "Karagümrük'e imza atma kararım ile birlikte gelen bir şey bu, tekrardan aynı performansı göstermek. Süreç boyunca transferin gerçekleşmesine neden olan herkese, hocalarıma teşekkür ediyor. Elimden geldiği kadar son 2 senedir sadece futbolu düşünüyorum, futbolla yatıp kalkıyorum. Neticesinde de son dönemlerde böyle güzel performanslar çıkıyor. Karagümrük'le bu yola çıkmakla benim için her şey yeniden başladı" dedi.

Emre Mor attığı üç golden favorisinin ikinci gol olduğunu belirterek, "Kariyerimin ilk 'hat-trick'i olması nedeniyle çok mutluyum. Üç golle galibiyeti aldık çok mutluyum. En güzeli ikinci goldü, üçüncü gol biraz şanslı olduğum bir goldü. Favori olarak ikinci golü seçeceğim" diye konuştu.

"BU MAĞLUBİYET İYİ OLMADI"

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, maçın ağır hava ve saha şartlarında oynandığını belirtti.

Maçın başında şanssız bir gol yediklerini dile getiren Karaman, şu ifadeleri kullandı:



"Bize çarpan top auta çıkıyor diye düşünürken, direğe çarpıp içeri düştü. İkinci golde de top çok iyi bir yere gitti. İyi bir vuruş seyrettik. Havanın ve sahanın şartları ağırdı. Oyunu domine etmek için şartların da müsait olması gerekiyor. Ona rağmen birkaç pozisyonumuz var. Bu mağlubiyet bizim için iyi olmadı. Bunun altından kalkacak gücümüz var. Maçtan sonra oyuncularımızla da konuştuk. Alacağımız seri galibiyetlerle tekrar ligde kendimize bir konum edinmek istiyoruz. Bu maçı unutup, milli takım arasını en iyi şekilde değerlendirerek puanlar almamız gerekiyor."