Spor yazarları Çaykur Rizespor - Trabzonspor karşılaşmasını değerlendirdi

19 Mart 2022 Cumartesi, 09:50

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi, ev sahibi ekip Rizespor 3-2'lik üstünlükle tamamladı. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirirken lider Trabzonspor'un yoğun kar yağışından olumsuz etkilendiğine vurgu yaptı.

UĞUR MELEKE: Trabzonspor’da hem milli maç arası, hem de 15 gün sonraki Beşiktaş derbisi öncesi bir tutukluk olduğunu söyleyebiliriz belki. Hava ve saha şartları da malum. Ahmetcan, Siopis, Djaniny, Visca gibi sahada standardını koruyan oyuncular vardı ama bildiğimiz akışkanlıkları yoktu. (HÜRRİYET)

ERMAN TOROĞLU: Trabzonsporlu oyuncular herhalde, bu iş bitti artık dercesine, kar yağışını da bahane ederek, biraz mücadele ettiler; o kadar... Böyle havalarda nasıl oynanır? Bir, topu yere indirmeyeceksin. İki, topu kendi ceza alanının uzağında oynayacaksın. Üç, kalecinle oynamayacaksın. Dört, orta sahadan defansa zorda kalmadıkça kolay kolay pas atmayacaksın. Bordo-mavililer bunların hepsini yaptılar ve sonunda da mağlup oldular. Maç Rizespor'un hakkıydı ve kazandılar. Abdullah Avcı, bu tip bir sahada Cornelius'u ilk 11'de neden kullanmadı anlamadım. Tamam, Djaniny iyi oyuncu ama bu sahada onu sonradan kullanmak lazım. Yeteneğine ve vücut şekline göre Cornelius oluna ilk 11'de başlamalıydı. Hakem verdiği penaltılarda haklıydı, maçı da kötü yönetmedi. (FOTOMAÇ)

NİHAT KAHVECİ: Trabzonspor yenildi’ tuhaf geliyor ağzıma. Kazandı, geriden geldi, inanılmaz istatistiklerle. Futbolun içinde bu var. Çaykur Rizespor aralarındaki duruma hiç bakmadan havlu atmadı. Çaykur Rizespor'un işi çok zor. Önünde takımlar var ama yerine bakmadan bu mücadele bu işi başka yere çekebilir.

REHA KAPSAL: Apayrı iki rakip, ayrı top oynayan, ayrı oyuncu özellikleri olan iki takım vardı. Daha güçlü, yere sağlam basan, ikili mücadelelerde rakibi bozacak, işler kötü gittiğinde bireysel olarak farkını hissettirecek oyuncular tercih edilmeliydi. Tabii ki futbolda şunu unutmamak gerekir: Her tercih bireylerden vazgeçmektir. Saha içindeki bu işlemi Avcı maçtan önce kurgulamalıydı. Trabzonspor şu ana kadar ligde başarılı bir performans sergiledi. Şampiyonluk yolculuğunda tabii ki sıkıntılar olacaktır. Bordo-mavililer, moral ve motivasyonlarını bozmadan, taraftarının da desteğiyle bu sıkıntıları atlatır. Sezon başından beri ligde fark yaratan, çok çalışıp emek harcayan Trabzonspor lig liderliğini fazlasıyla hak etmiştir. (FOTOMAÇ)

AKSAL YAVUZ: İkinci yarı etkisini artıran kar yağışıyla birlikte yayla dumanı gibidir dediğimiz Abdülkadir çıktı sahneye önce. Devamında can havliyle ataklarını sıklaştıran Çaykur Rizespor… Ve Pohjanpalo ile iki penaltı atışı. Trabzonspor, Djaniny ile beraberliği yakaladı, zemin bitti, maç da berabere bitecek derken Yusuf ile Erce’nin kaygan zeminde zincirleme hatası Pohjanpalo’ya üçüncü penaltıyı attırdı. Sahi üçüncü penaltı öncesi Yusuf’un hava topuna çıktığı faul kokan pozisyon için VAR’dan niye bir uyarı gelmedi? O da ayrı bir konu… Özetle dün Rize’de Trabzonspor’u kar yağışı ve zemin durdurdu. (MİLLİYET)