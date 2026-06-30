Cumhuriyet Gazetesi Logo
Emre Mor'dan sürpriz transfer: Resmen açıklandı!

Emre Mor'dan sürpriz transfer: Resmen açıklandı!

30.06.2026 18:19:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Emre Mor'dan sürpriz transfer: Resmen açıklandı!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe ile yollarını ayıran 28 yaşındaki oyuncu Emre Mor'un Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi NEC Nijmegen ile antrenmanlara çıkacağı duyuruldu.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren isimlerden biri olan Emre Mor, sarı-lacivertli takımdan ayrıldı.

28 yaşındaki futbolcunun ayrılığı sonrası ise sürpriz bir açıklama geldi. Emre Mor, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Hollanda'ya gitti.

YENİ ADRESİ HOLLANDA

Hollanda ekiplerinden NEC Nijmegen, Emre Mor'un 1 Temmuz'dan itibaren takımla antrenmanlara çıkacağını açıkladı. Emre Mor'un, Nijmegen'de deneme antrenmanlarına çıkacağı kaydedildi.

217 MAÇTA 45 GOLE KATKI

Kariyeri boyunca 217 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, bu mücadelelerde 21 gol ve 24 asist kaydetti.

Emre More Fenerbahçe'de 49, Fatih Karagümrük'te 52, Eyüpspor'da 22 ve Galatasaray'da 17 maçta süre almıştı.

İlgili Konular: #fenerbahçe #emre mor #NEC Nijmegen

İlgili Haberler

Mauro Icardi Galatasaray'da kalacak mı? Menajerinden gelecek sorusuna yanıt!
Mauro Icardi Galatasaray'da kalacak mı? Menajerinden gelecek sorusuna yanıt! Süper Lig ekibi Galatasaray ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki oyuncu Mauro Icardi'nin menajeri, Arjantinli futbolcunun sarı-kırmızılı kulüpteki geleceği hakkındaki sorulara yanıt verdi.
Milan, Gonçalo Ramos transferini resmen açıkladı!
Milan, Gonçalo Ramos transferini resmen açıkladı! İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Milan, Paris Saint-Germain forması giyen 24 yaşındaki Portekizli oyuncu Gonçalo Ramos'u renklerine bağladı.
Amanda Anisimova ve Alex de Minaur Wimbledon'da üst tura çıktı!
Amanda Anisimova ve Alex de Minaur Wimbledon'da üst tura çıktı! ABD'li tenisçi Amanda Anisimova ve Avustralyalı raket Alex de Minaur, Wimbledon Turnuvası'nda ikinci tura isimlerini yazdırdı.