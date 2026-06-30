Emre Mor'dan sürpriz transfer: Resmen açıklandı!

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren isimlerden biri olan Emre Mor, sarı-lacivertli takımdan ayrıldı.
28 yaşındaki futbolcunun ayrılığı sonrası ise sürpriz bir açıklama geldi. Emre Mor, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Hollanda'ya gitti.
YENİ ADRESİ HOLLANDA
Hollanda ekiplerinden NEC Nijmegen, Emre Mor'un 1 Temmuz'dan itibaren takımla antrenmanlara çıkacağını açıkladı. Emre Mor'un, Nijmegen'de deneme antrenmanlarına çıkacağı kaydedildi.
217 MAÇTA 45 GOLE KATKI
Kariyeri boyunca 217 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, bu mücadelelerde 21 gol ve 24 asist kaydetti.
Emre More Fenerbahçe'de 49, Fatih Karagümrük'te 52, Eyüpspor'da 22 ve Galatasaray'da 17 maçta süre almıştı.
ℹ️ De 28-jarige Turkse vleugelaanvaller gaat in Nijmegen de groepstraining hervatten nadat zijn contract afgelopen seizoen bij Fenerbahçe werd ontbonden. pic.twitter.com/qN9aHLBg9J— N.E.C. Nijmegen (@necnijmegen) June 30, 2026