Emre Mor Fatih Karagümrük'e golle döndü!

Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük evinde Pendikspor'u 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.02.2024 - 18:14
Emre Mor Fatih Karagümrük'e golle döndü!
Abone Ol google-news

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Shota Arveladze'nin ekibi Fatih Karagümrük ile Ivo Vieira'nın yönetimindeki Pendikspor karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Karagümrük 2-0 kazanırken goller; 31. dakikada Emre Mor ve 76. dakikada Güven Yalçın'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Fatih Karagümrük puanını 27'ye yükseltirken, Pendikspor 26 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olurken, Pendikspor sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.


Fatih Karagümrük haberleri emre mor haberleri Pendikspor haberleri

İlgili Haberler

Koray Günter, Fatih Karagümrük yolunda

Koray Günter, Fatih Karagümrük yolunda
Fatih Karagümrük 3 maç sonra farklı kazandı!

Fatih Karagümrük 3 maç sonra farklı kazandı!
Fatih Karagümrük'ten Galatasaray'a Levent Mercan tepkisi: 'Her zamanki gibi...'

Fatih Karagümrük'ten Galatasaray'a Levent Mercan tepkisi: 'Her zamanki gibi...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dev akvaryumda trajik olay... Flaşlardan ürktü kendini öldürdü!

Dev akvaryumda trajik olay... Flaşlardan ürktü kendini öldürdü!
Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!

Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!
Adana'da fideler toprakla buluştu! Mayıs ayında sofralarda olacak... Kilosu 5 lira

Adana'da fideler toprakla buluştu! Mayıs ayında sofralarda olacak... Kilosu 5 lira
Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı

Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı
Toyota Corolla Cross yenilendi: Yeni ızgara ve teknik yükseltmelerle tanıtıldı

Toyota Corolla Cross yenilendi: Yeni ızgara ve teknik yükseltmelerle tanıtıldı
Galatasaray sahasında hata yapmadı!

Galatasaray sahasında hata yapmadı!
Gürcü mutfağının enfes lezzeti: Haçapuri tarifi...

Gürcü mutfağının enfes lezzeti: Haçapuri tarifi...
Asya Kupası’nda şampiyon yeniden Katar!

Asya Kupası’nda şampiyon yeniden Katar!
Yasemin Sakallıoğlu'ndan 'Cem Yılmaz' göndermesi: 'Ben 50 bin lira verip gülemem'

Yasemin Sakallıoğlu'ndan 'Cem Yılmaz' göndermesi: 'Ben 50 bin lira verip gülemem'
‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada

‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada
Gerçek zeytinyağını sahtesinden ayırmanın en kolay yolu: 'Bu fiyatın altındaysa satın almayın'

Gerçek zeytinyağını sahtesinden ayırmanın en kolay yolu: 'Bu fiyatın altındaysa satın almayın'
TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!

TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!