Fatih Karagümrük 3 maç sonra farklı kazandı!
Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, ligde Rizespor'u 4-0 mağlup etti. İstanbul temsilcisi ligde 3 maç sonra kazandı.
Süper Lig'in 23. haftasında Fatih Karagümrük ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçı Fatih Karagümrük 4-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Valentin Eysseric, 66. dakikada penaltıdan Serdar Dursun, 75. dakikada Levent Mercan ve 85. dakikada Can Keleş attı.
Fatih Karagümrük, Rizespor galibiyetiyle birlikte ligde 3 maç sonra kazandı.
Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük, 24 puana yükseldi. Rizespor, 35 puanda kaldı.
Fatih Karagümrük, ligin bir sonraki haftasında Hatayspor ile Mersin'de karşılaşacak. Rizespor, sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.
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