Emre Mor: Mental anlamda olgunlaştım

16 Ağustos 2022 Salı, 09:07

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 6-0'lık skorla yenen Fenerbahçe'de bir gol kaydeden sarı-lacivertli oyuncu Emre Mor, "Mental anlamda olgunlaştığımı söyleyebilirim. Yapmam ve yapmamam gerekenleri artık çok daha iyi anlayarak hareket ettiğimi düşünüyorum." dedi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda maç sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Emre Mor, maça iyi başladıklarını ve kırmızı karttan sonra oyunun daha da kolaylaştığını anlatarak "Ritmi düşürmedik ve baskıyı artırdık. İkinci yarıda rakibi yorduk ve 3 gol daha bulduk. Performanstan mutluyum. Geliştirmemiz gereken noktalar vardı ve bugün geliştirdiğimizi düşünüyorum. Saha içinde gösterdiğimiz performans iyiydi ve bu şekilde devam etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

İyi bir başlangıç yaptığını söyleyebileceğini ifade eden Mor, "Bunu kendimden bekliyordum çünkü kendime inanan bir oyuncuyum. Hocam bana güvenirse, elimden geleni sahada göstermek istiyorum. Takım da bana olumlu anlamda yardımcı oluyor ve işler daha kolay oluyor. Bugün Valencia'nın yaptığı asist, yüksek seviye bir asistti. Umarım hem bireysel hem de takım olarak iyi performansı devam ettiririz. Ben ilerleyen günlerin daha da iyi olacağını düşünüyorum." dedi.

Emre Mor, zaman içinde geliştiğine ve doğal olarak yaş da aldığına dikkati çekerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Geçmişle ilgili çok konuşmak istemiyorum. Mental anlamda olgunlaştığımı söyleyebilirim. Yapmam ve yapmamam gerekenleri artık çok daha iyi anlayarak hareket ettiğimi düşünüyorum. Şu anda yüzde yüz futbola odaklı olarak hareket ediyorum. Bana inanan insanlar var, kulüp bana inanıyor. Bana göre asıl fark bu. Bana inanılırsa, ben de elimden gelenin en iyisini yaparım. Karagümrük'te yaptığım gibi, burada yaptığım ve yapmak istediğim gibi. Hocam bana güvenirse, ben de elimden gelenin en iyisini yaparım. Mental anlamda olgunlaştığım için böyle bir fark söz konusu."