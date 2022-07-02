Emre Mor'dan transfer sonrası ilk açıklama!

02 Temmuz 2022 Cumartesi, 15:44

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ten Emre Mor'u kadrosuna kattığını açıkladı. Genç futbolcu, transferin açıklanmasının ardından sarı-lacivertli yönetici Selahattin Baki ile birlikte kulüp televizyonuna konuştu.

Kulüp yöneticisi Selahattin Baki, Emre Mor transferine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Mutluyuz. Türk oyuncuları kadroya kattığımız zaman bu bize ekstra bir mutluluk veriyor. Bu bizim için önemli. Emre kardeşimizin hiçbir şekilde yeteneğini tartışmaya gerek yok. Büyük bir kulüp olan Dortmund'a genç yaşında imza atmış, ama o sebepten ama bu sebepten inişler çıkışlar yaşamış. Kendisinin olgun bir dönemine denk geldik. Kolay bir transfer olmadı. Sayın Başkanımız Ali Koç'a, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'ya, Emre'yi yeniden coşkulu futboluna döndüren eski kaptanımız Volkan Demirel'e çok teşekkür ediyorum. Güzel bir transfer oldu kağıt üstünde, şimdi çimlerin üstünde Emre'nin konuşması lazım."

"HEDEF MİLLİ TAKIM"

"Hepimiz Emre Mor ile yeni yeni tanışıyoruz. İyi kötü insan sarrafı olduk. Bir sohbetimizde kendisi bana 'Neredeyse iyi bir futbolcu olmadığıma inanmaya başlamıştım 1-1.5 sene önce' dedi. İyi ki Karagümrük'e gitti, Karagümrük ona kucak açtı, iyi ki Süleyman Hurma gibi bir başkana, iyi ki Volkan Hoca gibi bir hocaya denk geldi. Bir geri dönüş hikayesi oldu. Psikoloji çok önemli. O kadar genç yaşta herkesi kaldıramaz. Dortmund'u, ezeli rakibimizi gördü, baskı nedir gördü. Daha farklı yaşamaya başladı."

"Bu işin yüzde 70'i psikoloji. Futbolda hatalar da olacaktır. İlk hatasında bağrımıza basar, psikolojisini yükseltirsek 18'inde gördüğümüz Emre Mor'u üzerine koyarak görebiliriz. Emre Mor, hedefinin yeniden milli takıma girmek istediğini söyledi. Kendisine tam destek olacağız, taraftarımızdan da Emre Mor'a tam destek bekliyoruz."

"ÇOK MUTLUYUM"

Emre Mor ise imza sonrası kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Çok gururluyum, çok büyük bir camia olan Fenerbahçe'deyim. Geçen sezona bakınca, bu sezonu çok daha büyük bir kulüpte seviye atlamış olarak düşünüyordum. Burada başarılı olmak ve Fenerbahçe’ye katkı sağlamak istiyorum."

"Çok mutluyum. Takım arkadaşlarımla beraber iyi bir sezon geçirmek istiyorum. Taraftarımıza şunu söyleyebilirim, elimden gelenin en iyisini yapacağım. Benden büyük bir beklenti olduğunu biliyorum. Ben kendimi tanıyorum ve buna hazırım."

JORGE JESUS SÖZLERİ

"Hislerimi anlatmak istiyorum. Performansınız yukarı çıktığı zaman, bunu erken yaşlarda ve genç bir mentaliteyle yapınca sevdiğiniz işi yaptığınızı unutuyorsunuz. Son sezonumda zorluklar da yaşasam bu zorluklardan çıkarak tekrar sevdiğim işi yaptığımı düşünüyorum. Bu her futbolcu için geçerli. Zaman alan bir periyot, zamanla aşıyorsunuz. Ben şimdi rekabete hazırım. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpteyim. Sabırsızlıkla yeni sezonu bekliyorum."

"Birkaç gündür Fenerbahçe'deyim. Jesus'un mizacı sert gibi görünse de sevecen ve şefkatlidir. Hoca işini ciddiye alıyor ve ne yaptığını bilen birisi. Teknik taktik anlamında ne yaptığını bilen biri. Taktik toplantılara girdiğimde şimdiden çok fazla şey öğrendim. İyi bir insan ve tecrübeli bir teknik adam. Umuyorum ki o da iyi bir iş çıkaracaktır. Bu kollektif olan çıkarılacak iş hepimizin yararına olacaktır."