Emre Sakcı: 'Daha büyük hedeflerim var'

Yayınlanma: 16.12.2024 - 16:29

Güncelleme: 16.12.2024 - 16:29

Macaristan'da düzenlenen şampiyonada, erkekler 50 metre kurbağalama kategorisinde dünya ikinciliği elde eden milli yüzücü Emre Sakcı, ana sponsorluğunu üstlenen Abdi İbrahim şirketine teşekkür etti. Abdi İbrahim'in ana sponsorluğunu üstlendiği rekortmen milli yüzücü Emre Sakcı, başarılarıyla gençlere örnek olmaya devam ediyor.

Son olarak, Macaristan'ın ev sahipliği yaptığı Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 50 metre serbest, 50 metre kurbağalama, 100 metre kurbağalama ile 100 metre karışık kategorilerinde yarışan Sakçı, erkekler 50 metre kurbağalamada kazandığı gümüş madalyayla başarılarına yeni bir halka ekledi. Emre Sakcı, bu seviyede yarışmanın ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmenin, kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Sakcı, "Bana inandıkları ve yanımda oldukları için ana sponsorum Abdi İbrahim'e teşekkür ederim. Abdi İbrahim'in her zaman yanımda olduğunu bilerek yarışlara hazırlanmak, beni daha da güçlü yapıyor. Daha büyük hedeflere ulaşmak için var gücümle çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Abdi İbrahim İnsan Kaynakları, Kurumsal İlişkiler ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Oğuzcan Bülbül de, Emre Sakcı'nın sponsoru olmaktan büyük gurur duyduklarını vurguladı. Bu başarının, gençlere sağladıkları desteklerin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösterdiğini kaydeden Bülbül, "Uygun şartlar sağlanırsa, ülkemizin gençleri her konuyu başaracak güce sahipler. Biz de Türk gençliğine ilham kaynağı olmayı, yüzme sporunu verdiğimiz desteği ve Emre'nin yanında olmayı sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.