Emre Seven 39 kilometreyi 15 saatte yüzdü
Adana'nın Karataş ilçesinden Akdeniz'e açılan yüzücü Emre Seven (48), 39 kilometrelik mesafeyi doktor kontrolünde 15 saatte tamamlayarak İskenderun Körfezi'ne çıktı.
Boğaziçi Olimpik Yüzme Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte Cebelitarık Boğazı'nı geçen ilk Türk yüzücü olarak tanınan Emre Seven, İskenderun Körfezi'ne çıkmak için saat 05.00'te Adana'nın Karataş ilçesinden Akdeniz'e yüzerek açıldı.
İskenderun yakınlarında saat 17.00 sıralarında fenalaşan Seven, tekneye alınarak doktor muayenesinden geçirildi. Ayakta tedavisi tamamlanan Seven, tekneden denize atlayarak saat 20.00'de İskenderun Körfezi'ne çıktı. Seven, 39 kilometrelik maratonu, doktor kontrolünde 15 saatte tamamladı.
İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı tarafından karşılanan Seven, daha sonra sağlık kontrolü için ambulansa alındı. Yapılan kontrolde Seven'in durumunun iyi olduğu belirlendi.
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