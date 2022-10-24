Hatayspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Hatayspor'a konuk olacak. Hatayspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

cumhuriyet.com.tr
24 Ekim 2022 Pazartesi, 09:13
Hatayspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Süper Lig'in 11. haftasında son olarak sahasında Trabzonspor 'la 2-2 berabere kalan Beşiktaş , deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak.

HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hatayspor Beşiktaş maçı 24 Ekim Pazartesi günü oynanacak ve saat 20:00'de başlayacak.

HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Hatayspor Beşiktaş maçı beIN Sports HD1'den canlı yayımlanacak.

Ligde 9 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 6 yenilgiyle 7 puan toplayan ve 18. sırada yer alan Atakaş Hatayspor, çıkış yakalamak için Beşiktaş karşısında galibiyet arayacak.

Bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak bordo-beyazlı ekipte, sakatlığı süren Kevin Soni ve kart cezalısı Simon Falette maçta forma giyemeyecek.


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