Emre Taşdemir ile Welinton Souza takım arkadaşı oldu!

Yayınlanma: 27.06.2023 - 18:48

Güncelleme: 27.06.2023 - 18:48

Süper Lig'in yeni takımlarından Pendikspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, dikkat çeken bir transfer açıklamasında bulundu.

Radyospor'a konuşan Osman Özköylü yaptığı açıklamada, "Galatasaray'dan ayrılan Emre Taşdemir ile resmi sözleşme imzaladık" dedi.

Osman Özköylü

SÖZLEŞMELERİ SONA ERMİŞTİ

Welinton ile ilgili ise, "Beşiktaş'tan ayrılan Welinton ve daha önce ülkemizde Alanyaspor'da oynayan Georgios Tzavellas ile anlaştık" ifadelerini kullandı.

Galatasaray forması giyen Emre Taşdemir ile Beşiktaş'ın stoperi Welinton'ın sözleşmesi sona ermiş ve iki oyuncu da takımlarından ayrılmıştı.