Emre Taşdemir ile Welinton Souza takım arkadaşı oldu!
Gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek Pendikspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, Emre Taşdemir ile Welinton Souza'yı kadrolarına kattıklarını açıkladı.
Süper Lig'in yeni takımlarından Pendikspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, dikkat çeken bir transfer açıklamasında bulundu.
Radyospor'a konuşan Osman Özköylü yaptığı açıklamada, "Galatasaray'dan ayrılan Emre Taşdemir ile resmi sözleşme imzaladık" dedi.
Osman Özköylü
SÖZLEŞMELERİ SONA ERMİŞTİ
Welinton ile ilgili ise, "Beşiktaş'tan ayrılan Welinton ve daha önce ülkemizde Alanyaspor'da oynayan Georgios Tzavellas ile anlaştık" ifadelerini kullandı.
Galatasaray forması giyen Emre Taşdemir ile Beşiktaş'ın stoperi Welinton'ın sözleşmesi sona ermiş ve iki oyuncu da takımlarından ayrılmıştı.
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