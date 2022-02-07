Emrehan Gedikli Trabzonspor'da
Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor, Bayer Leverkusen takımında forma giyen genç santrafor Emrehan Gedikli'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Trabzonspor, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Bordo-mavililer Almanya 1. Futbol Ligi ekibi Bayer Leverkusen'de forma giyen 18 yaşındaki Emrehan Gedikli’yi renklerine bağlamak için kente davet etmişti.
Trabzonspor, genç futbolcu ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Emrehan Gedikli'nin, Kulübümüze transferi konusunda Bayer Leverkusen ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Bayer Leverkusen'e sözleşme fesih bedeli olarak, 2 (İki) taksit halinde toplam 800.000.-EUR ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada yer verilen bilgiler şu şekilde:
"Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2021-2022 futbol sezonu için 2.000.000.-TL garanti ücret,
2022-2023 futbol sezonu için 4.500.000.-TL garanti ücret,
2023-2024 futbol sezonu için 5.000.000.-TL garanti ücret,
2024-2025 futbol sezonu için 5.500.000.-TL garanti ücret,
2025-2026 futbol sezonu için 6.000.000.-TL garanti ücret, ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir."
Trabzonsporumuza Hoş Geldin Emrehan! ¦??? pic.twitter.com/qiAKF5gO1h— Trabzonspor (@Trabzonspor) February 7, 2022
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