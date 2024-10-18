En iyi İskandinav futbolcular listesinde yer aldı: Elias Jelert'e Premier Lig kancası!
Galatasaray'a Kopenhag'dan transfer olan Elias Jelert, sarı kırmızılı takımda istenen performansı gösteremese de Premier Lig ekiplerinin dikkatini çekti. Danimarkalı oyuncu için 3 Premier Lig ekibinin devrede olduğu iddia edildi.
Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz Kopenhag'dan kadrosuna kattığı ancak şu ana kadar beklentileri karşılayamayan Elias Jelert'in, 3 İngiliz takımı için potansiyel bir transfer tercihi olabileceği ileri sürüldü.
Daily Mail'in haberine göre; Jelert'i Everton, West Ham United ya da Ipswich Town transfer edebilir.
20 EN İYİ İSKANDİNAV OYUNCU LİSTESİNDE GÖSTERİLDİ
21 yaşındaki futbolcu, Premier Lig takımlarının dikkatini çeken 20 en iyi İskandinav oyuncu listesinde gösterildi.
Haberde, Jelert'in Türkiye kariyerine nispeten yavaş bir başlangıç yaptığı ancak Danimarkalı futbolcunun kesinlikle göz ardı edilmemesi gerektiği yorumu yapıldı.
9 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLMİŞTİ
Danimarkalı sağ bek, Galatasaray'a geçtiğimiz temmuz ayında 9 milyon Euro bonservis bedeliyle 5 yıllık imza atmıştı.
Sarı kırmızılı takımda 10 maça çıkan Elias Jelert, 341 dakika sahada kalırken henüz skor katkısı yapamadı.
Spor Haberleri
- Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu!
- Mehmet Akif Üstündağ yeniden başkan seçildi!
- Elias Jelert'e Premier Lig kancası!
- Serhat Akın'a silahlı saldırı: İddianame düzenlendi!
- Kerem ve Orkun için dev kapışma!
- Ricardo Quaresma'dan jübile sözleri
- Galatasaray, Fenerbahçe'ye ait rekoru kırabilir!
- 'Bir daha yürüyebilir miyim bilmiyorum'
- Fenerbahçe Beko, Skylar Mays'ı kadrosuna kattı
- Fenerbahçe maçında oynamayacak!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı hayatını kaybetti!
- Yenidoğan çetesinin çalıştığı özel hastaneler ifşa oldu
- Başsavcı hakkında yeni gelişme!
- Yolcu otobüsü devrildi!
- HÜDA PAR'lı Ramanlı'nın sözleri stüdyoyu karıştırdı
- Hamas lideri Yahya Sinvar'ın son anları paylaşıldı
- 'O anda tek düşündüğüm şey öğrencim oldu'
- En 'güvenilmez' kurumlar belli oldu!
- DEM Parti'den ziyaret sonrası açıklama
- Bakanlık hastalarla doktorları karşı karşıya getirdi