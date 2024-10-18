En iyi İskandinav futbolcular listesinde yer aldı: Elias Jelert'e Premier Lig kancası!

Yayınlanma: 18.10.2024 - 14:34

Güncelleme: 18.10.2024 - 14:34

Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz Kopenhag'dan kadrosuna kattığı ancak şu ana kadar beklentileri karşılayamayan Elias Jelert'in, 3 İngiliz takımı için potansiyel bir transfer tercihi olabileceği ileri sürüldü.

Daily Mail'in haberine göre; Jelert'i Everton, West Ham United ya da Ipswich Town transfer edebilir.

20 EN İYİ İSKANDİNAV OYUNCU LİSTESİNDE GÖSTERİLDİ

21 yaşındaki futbolcu, Premier Lig takımlarının dikkatini çeken 20 en iyi İskandinav oyuncu listesinde gösterildi.

Haberde, Jelert'in Türkiye kariyerine nispeten yavaş bir başlangıç yaptığı ancak Danimarkalı futbolcunun kesinlikle göz ardı edilmemesi gerektiği yorumu yapıldı.

9 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Danimarkalı sağ bek, Galatasaray'a geçtiğimiz temmuz ayında 9 milyon Euro bonservis bedeliyle 5 yıllık imza atmıştı.

Sarı kırmızılı takımda 10 maça çıkan Elias Jelert, 341 dakika sahada kalırken henüz skor katkısı yapamadı.