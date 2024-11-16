En-Nesyri attı, Fas farklı kazandı!
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri Grup B 5. hafta maçında Fas, deplasmanda Gabon'u 5-1 mağlup etti. Mücadelede oyuna sonradan giren Youssef En-Nesyri'de gol attı.
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri Grup B 5. hafta maçında Fas, deplasmanda Gabon ile karşı karşıya geldi. Stade de Franceville Stadyumu'ndaki maçta deplasman ekibi Fas, sahadan 5-1'lik skorla galip ayrıldı.
Fas'a galibiyeti getiren golleri 17'de Jamal Harkass, 20 ve 23'te Brahim Diaz, 81'de Youssef En-Nesyri ve 90'da Ismael Saibari kaydetti. Gabon'un tek golünü ise 4'te Denis Bouanga attı.
AMRABAT 90 DAKİKA SAHADA KALDI
Sofyan Amrabat maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Youssef En-Nesyri ise maça yedek kulübesinde başladı. 64. dakikada oyuna dahil oldu.
Fas, bu maçın ardından grupta puanını 15'e yükseltti. Gabon 7 puanda kaldı.
Grubun bir sonraki maçında Fas, sahasında Lesotho'yu ağırlayacak. Gabon, Orta Afrika deplasmanına gidecek.
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