Fenerbahçe'den Dusan Tadic kararı!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic'in sezon sonunda bitecek sözleşmesini yenilemek istediği iddia edildi.

Fenerbahçe'den Dusan Tadic kararı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.11.2024 - 10:24

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dusan Tadic'in sarı lacivertli takımdaki istikrarlı performansı dikkat çekiyor.

76 MAÇIN 75'İNDE OYNADI

Önceki sezondan bu yana 76 resmi maça çıkan Fenerbahçe'de, Tadic bu müsabakaların 75'inde sahada yer aldı.

Takımına 23 gol, 23 asistlik skor katkısı veren Sırp yıldız, diğer istatistiklerde de başarılı bir grafik sergiliyor.

Geçen sezon ligin en çok asist beklentisi yaratan oyuncusu olan Tadic, aynı zamanda ligin en büyük şans yaratan oyuncusu (30) konumunda. Bu sezon ise ligin en yüksek reytingine (7.65) ulaşan Tadic, 2.7 ile en çok kilit pas atan futbolcu ünvanına sahip.

Hiç sakatlanmayan, kırmızı kart görmeyen tecrübeli yıldızın oynamadığı tek maç, önceki sezon Türkiye Kupası'ndaki Adanaspor müsabakasıydı.

YENİ SÖZLEŞME İÇİN TEMASLAR BAŞLADI

Sabah'ta yer alan habere göre; bu sezon sonunda kontratı bitecek olan Dusan Tadic'in kalması için temaslar da başladı. 

Eski kulübü Ajax, 2 sezonluk kontrat ve ardından da antrenör olarak devam konusunda nabız yoklarken Fenerbahçe cephesi de 1 sezonluk sözleşme teklif edecek. Senelik 4 milyon Euro kazanan oyuncuya yönetim aynı rakamı önerecek.


Etiketler: #fenerbahçe #Dusan Tadic #Sözleşme

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