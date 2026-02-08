En Nesyri ilk maçındaki performansıyla Suudi Arabistan'da gündem oldu!

Fenerbahçe'deki performansı nedeniyle taraftarla arasındaki bağ son haftalarda iyice kopan En-Nesyri, Al-Ittihad'a satıldı. Deneyimli futbolcu, yeni takımıyla ilk maçına Al-Nassr karşısında çıktı. Mücadeleyi Al-Ittihad 2-0 kaybederken En-Nesyri'nin performansı tepki topladı.

En-Nesyri, 90 dakika sahada kaldığı maçı şut atamadan tamamladı. Hiç gol beklentisi üretemeyen Faslı futbolcu, 13 ikili mücadelenin sadece 4'ünü kazandı. Yeni takımıyla oldukça kötü bir başlangıç yapan Faslı futbolcu, Al-Ittihad taraftarları tarafından sosyal medyada topa tutuldu.

En-Nesyri, Fenerbahçe forması altında 79 maça çıktı. 28 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 38 gol ve 8 asistlik performans göstermişti.