Cumhuriyet Gazetesi Logo
En Nesyri ilk maçındaki performansıyla Suudi Arabistan'da gündem oldu!

En Nesyri ilk maçındaki performansıyla Suudi Arabistan'da gündem oldu!

8.02.2026 12:04:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
En Nesyri ilk maçındaki performansıyla Suudi Arabistan'da gündem oldu!

Fenerbahçe'den ayrılarak Al-Ittihad'ın yolunu tutan En-Nesyri, Suudi ekibinin formasıyla ilk maçına Al-Nassr karşısında çıktı. Faslı futbolcunun ilk maçındaki performansı tepki çekti.

Fenerbahçe'deki performansı nedeniyle taraftarla arasındaki bağ son haftalarda iyice kopan En-Nesyri, Al-Ittihad'a satıldı. Deneyimli futbolcu, yeni takımıyla ilk maçına Al-Nassr karşısında çıktı. Mücadeleyi Al-Ittihad 2-0 kaybederken En-Nesyri'nin performansı tepki topladı.

En-Nesyri, 90 dakika sahada kaldığı maçı şut atamadan tamamladı. Hiç gol beklentisi üretemeyen Faslı futbolcu, 13 ikili mücadelenin sadece 4'ünü kazandı. Yeni takımıyla oldukça kötü bir başlangıç yapan Faslı futbolcu, Al-Ittihad taraftarları tarafından sosyal medyada topa tutuldu.

En-Nesyri, Fenerbahçe forması altında 79 maça çıktı. 28 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 38 gol ve 8 asistlik performans göstermişti.

İlgili Konular: #fenerbahçe #Al Ittihad Kalba #Youssef En Nesyri

İlgili Haberler

Al Ittihad'a imza atan En-Nesyri'den açıklama: 'Bir gün bu takımın forveti olacağımı hayal ediyordum'
Al Ittihad'a imza atan En-Nesyri'den açıklama: 'Bir gün bu takımın forveti olacağımı hayal ediyordum' Fenerbahçe'den Al Ittihad'a transfer olan Youssef En Nesyri hayaline ulaştığını söyledi.
Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri kararı: TFF'ye bildirildi!
Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri kararı: TFF'ye bildirildi! Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki Faslı oyuncu Youssef En-Nesyri'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdiği öğrenildi.
Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri'ye veda!
Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri'ye veda! Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Al Ittihad'a transfer olan Faslı golcü Youssef En-Nesyri'ye veda etti.