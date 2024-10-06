En son Adis Jahovic başarmıştı... Ciro Immobile'den 7 yıl sonra bir ilk!
Ciro Immobile, Adis Jahovic'ten bu yana Süper Lig'de oynadığı ilk 7 maçta 7 gole ulaşan ilk oyuncu oldu.
Beşiktaş'ın İtalyan yıldızı Ciro Immobile 7 yıl sonra Süper Lig'de bir ilki başardı.
Altın Ayakkabı ödüllü golcü Immobile, Gaziantep filelerini de havalandırarak Süper Lig'de çıktığı ilk 7 maçta 7 gol atmış oldu.
Ekim 2017'de Adis Jahovic, Süper Lig'de çıktığı ilk 7 maçta 7 gol atma başarısı göstermişti. 7 yıl sonra bunu başaran ilk isim Immobile oldu.
34 yaşındaki golcü, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 12 resmi maçta ise 11 gole ulaştı.
Etiketler: #Ciro Immobile #beşiktaş #adis jahovic
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