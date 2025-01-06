En son Adana Demirspor'u çalıştırmıştı: Patrick Kluivert'tan şaşırtan transfer kararı!

Yayınlanma: 06.01.2025 - 16:18

Güncelleme: 06.01.2025 - 16:18

Adana Demirspor ile yollarını ayırdığı Aralık 2023'ten bu yana boşta olan Patrick Kluivert için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Hollanda gazetesi De Telegraaf'ın haberine göre; Kluivert, Endonezya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olacak.

Shin Tae-yong ile yollarını ayırdığını resmi olarak duyuran Endonezya Futbol Federasyonu'nun, Hollandalı teknik adamla 2026 yazına kadar sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Mukavelede 2 yıllık opsiyonun da bulunduğu belirtildi.

HEDEF 2026 DÜNYA KUPASI

Haberde, Kluivert'ın Endonezya'yı ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na taşıyacak ideal adam olarak görüldüğü ifade edilirken, Hollandalıya kendi personelini getirmesi için izin verildiği de vurgulandı.

Endonezya Milli Takımı; Japonya, Avustralya, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Çin'in de yer aldığı 2026 Dünya Kupası Asya Elemeleri C Grubu'nda 3. sırada bulunuyor. Grupta ilk iki sırada yer alan takımlar doğrudan Dünya Kupası'na katılacak, 3. ve 4. sıradakiler ise play-off mücadelesi verecekler.

ADANA DEMİRSPOR KARNESİ

Patrick Kluivert, geçen sezon çalıştırdığı Adana Demirspor'un başında 20 maça çıkmış ve 8 galibiyet, 6 beraberlik, 6 yenilgi almıştı.