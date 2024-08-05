Paris 2024'te heyecan sürüyor: Ersu Şaşma ile Ferhat Arıcan sahne alacak!

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'na devam edilecek. Milli sporcular Ersu Şaşma ile Ferhat Arıcan, final müsabakalarında madalya kovalayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.08.2024 - 10:01
Paris 2024'te heyecan sürüyor: Ersu Şaşma ile Ferhat Arıcan sahne alacak!
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın 10. gününde 13 sporcumuz mücadele edecek.

Atletizmde Ersu Şaşma ve Artistik Cimnastik'te Ferhat Arıcan final müsabakalarında madalya için sahne alacak.

Milli sporcularımız için günün programı şu şekilde:

Atletizm

11.05 400 Metre Engel Seçmeler

Yasmani Capello Escobar

Berke Akçam

20.00 Sırıkla Atlama Final

Ersu Şaşma

Artistik Cimnastik

12.45 Bireysel Alet Paralel Final

Ferhat Arıcan

Güreş

16.00 Kadınlar 68 KG Son 16

Buse Çavuşoğlu

16.00 Grekoromen 130 KG Son 16

Hamza Bakır

16.10 Grekoromen 60 KG Son 16

Enes Başar

Güreşte çeyrek final maçları 17.20, yarı final maçları ise 22.00, 22.20 ve 22.40'ta başlayacak.

Yelken

13.03 Formula Kite 5-6-7-8. Yarışlar

Derin Atakan

13.05 Nacra 17 Karma 7-8-9. Yarışlar

Alican Kaynar - Besta Kaynakçı

13.15 ILCA 6 9-10. Yarışlar

Ecem Güzel

15.40 ILCA 7 9-10. Yarışlar

Yiğit Yalçın Çıtak

18.05 470 Karma 7-8. Yarışlar

Deniz Çınar - Lara Nalbantoğlu


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