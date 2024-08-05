Paris 2024'te heyecan sürüyor: Ersu Şaşma ile Ferhat Arıcan sahne alacak!
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'na devam edilecek. Milli sporcular Ersu Şaşma ile Ferhat Arıcan, final müsabakalarında madalya kovalayacak.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın 10. gününde 13 sporcumuz mücadele edecek.
Atletizmde Ersu Şaşma ve Artistik Cimnastik'te Ferhat Arıcan final müsabakalarında madalya için sahne alacak.
Milli sporcularımız için günün programı şu şekilde:
Atletizm
11.05 400 Metre Engel Seçmeler
Yasmani Capello Escobar
Berke Akçam
20.00 Sırıkla Atlama Final
Ersu Şaşma
Artistik Cimnastik
12.45 Bireysel Alet Paralel Final
Ferhat Arıcan
Güreş
16.00 Kadınlar 68 KG Son 16
Buse Çavuşoğlu
16.00 Grekoromen 130 KG Son 16
Hamza Bakır
16.10 Grekoromen 60 KG Son 16
Enes Başar
Güreşte çeyrek final maçları 17.20, yarı final maçları ise 22.00, 22.20 ve 22.40'ta başlayacak.
Yelken
13.03 Formula Kite 5-6-7-8. Yarışlar
Derin Atakan
13.05 Nacra 17 Karma 7-8-9. Yarışlar
Alican Kaynar - Besta Kaynakçı
13.15 ILCA 6 9-10. Yarışlar
Ecem Güzel
15.40 ILCA 7 9-10. Yarışlar
Yiğit Yalçın Çıtak
18.05 470 Karma 7-8. Yarışlar
Deniz Çınar - Lara Nalbantoğlu
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