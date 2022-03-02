Bayern Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic: Savaş, hayal edilebilecek en kötü şey

02 Mart 2022 Çarşamba, 17:01

Bayern Münih'in Bosnalı Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic, Ukrayna'daki savaşı kınadı. Ünlü futbol insanı, "Şu zamanda Avrupa'da saldırganlık olduğuna inanamıyorum. Herkes gibi ben de şoktayım" ifadelerini kullandı.

15 YAŞINDA BOSNA'YI TERK ETMEK ZORUNDA KALDI

1992'de Sırpların başlattığı savaşta yıkıma uğrayan Bosna-Hersek'i 15 yaşında terk etmek zorunda kalan ve Hamburg'a giden Salihamidzic, "Ukrayna'da yaşananların yakında sona ereceğini umuyorum" diye konuştu.

"SAVAŞI BEN DE YAŞADIM"

Ailesi birlikte savaşı yaşadığını hatırlatan 45 yaşındaki Bosnalı sportif direktör şunları söyledi:

"Savaş hayal edilebilecek en kötü şey. O anlarda sahip olduğunuz endişeler tarif edilemez. Savaş, Kıbrıs'ta düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyonası'ndayken başlamıştı. Bosna'ya geri döndüğümde manzara korkunçtu. Yatağın altında bir silahımız vardı. Zorda kalsaydım onunla ailemi savunurdum."