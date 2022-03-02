Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trabzonspor maçının önemine vurgu yaptı
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 6 Mart Pazar günü Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı. Teknik direktör İsmail Kartal, Trabzonspor maçının önemine vurgu yaptı ve "Bu maçı kazanmamız gerekiyor" dedi.
Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman öncesinde deneyimli teknik adam futbolcularıyla kısa süreli sohbet etti.
Oyuncularına Kasımpaşa maçındaki mücadeleleri için teşekkür eden Kartal, "Taraftarlar şu an bir kampanya yapıyor. 'Saracoğlu Yanındayız' kampanyası nedeniyle herkes maça gelip takımın yanında olacak. Çıkıp Fenerbahçe gibi oynayacağız. Önemli bir karşılaşma. Bu maçı kazanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Kasımpaşa mücadelesinde 60 dakikanın üzerinde forma giyen isimler top çalışmasıyla idmanı sürdürürken, diğer oyuncular dar alanda çift kale maç yaptı. Antrenman soğuma hareketleriyle tamamlandı.
Antrenmana, sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo, Filip Novak, Ferdi Kadıoğlu ve Enner Valencia'nın yanı sıra İrfan Can Kahveci katılmadı.
MESUT ÖZİL RİSKE EDİLMEYECEK
Çalışmalarını bir haftadır sürdüren Mesut Özil de antrenmanda yer aldı. Tecrübeli oyuncunun, Trabzonspor maçında oynayıp oynamayacağına sağlık ekibi ve teknik heyet karar verecek. Tam hazır hale gelmeden Özil riske edilmeyecek. 33 yaşındaki oyuncu yüzde yüz hazır olması halinde Trabzonspor maçı kadrosunda yer alabilecek.
İrfan'ın uzun süreli sakatlığının ardından Kasımpaşa mücadelesinde 80 dakika forma giymesi sebebiyle dinlendirildiği öğrenildi. Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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