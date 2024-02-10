Enes Ünal'ın oyuna girmesi Bournemouth'a yetmedi!

Yayınlanma: 10.02.2024 - 20:37

Güncelleme: 10.02.2024 - 20:37

Premier Lig 24. hafta maçında Fulham, Bournemouth'u sahasında karşılaştı.

Craven Cottage'de oynanan maçı Fulham, 3-1 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri 6. dakikada Bobby Reid, 36 ve 52. dakikalarda Rodrigo Muniz'den geldi. Bournemouth'un tek golünü Marcos Senesi 50. dakikada attı.

ENES ÜNAL İLK MAÇINA ÇIKTI

Bournemouth'un yeni transferi Enes Ünal, 69. dakikada oyuna dahil oldu ve takımıyla ilk maçına çıktı.

Bu sonucun ardından Fulham puanını 29 yaptı. Bournemouth 27 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Bournemouth, Newcastle ile oynayacak. Fulham ise Aston Villa ile oynayacak.