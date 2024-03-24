Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda karşılaşacağı TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

AA
Yayınlanma: 24.03.2024 - 23:24
Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Çarşamba günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve pas çalışması gerçekleştirildi.

5'e 2 ve rondo çalışması ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yapıldı.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.


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