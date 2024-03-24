Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda karşılaşacağı TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Çarşamba günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve pas çalışması gerçekleştirildi.
5'e 2 ve rondo çalışması ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yapıldı.
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- '1,5 milyona alıştık, 650 bin kişi var'
- 'Durumu stabildir'
- Motorine indirim geldi: İşte güncel fiyatlar
- İktidarın sözü gerçekçi değil
- Adaylarını çektiler: AKP’yi destekleyecekler!
- 'Yolunu şaşırmış birine rozet taktınız'
- Şimşek'le Erdoğan'ın 'yoksulları öldürdün' tartışması
- Bebeklerini satıyorlar!
- Özgür Demirtaş emeklileri 'Saadet Zinciri'ne benzetti
- 'Kayyum atamaya çalışıyor'