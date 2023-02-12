Enkaz altındaki Taner Savut'un eşi isyan etti: Taner'im bunu hak etmiyordu

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 12:36

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 12:36

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremde Hatayspor’un Atsu ile birlikte enkazdan hala çıkarılamayan bir diğer ismi sportif direktör Taner Savut. Savut'un eşi Pınar Savut, sosyal medya hesabı üzerinden yardım çağrısını yineledi.

Teknik Direktör Volkan Demirel ve diğer kulüp yöneticilerinin Hatay'ı terk etmesine tepki gösterip “Taner enkaz altındayken siz neredesiniz” diyen Pınar Savut, “Bir telefon dahi almadım. Taner Savut'u yalnız bıraktılar. Beni ve iki kızını İzmir'de bırakıp sizin için gelmişti Hatayspor'a… Bu acıya dayanamıyorum” ifadelerini kullandı.

“KOSKOCAMAN BİR YAZIK”

Pınar Savut sosyal medyada yaptığı ilk paylaşımda, “Herkese bravo, Hatayspor sportif direktörü Taner Savut’u, Rönesans Rezidans’taki göçüğün altında bırakıp gittiği için ben eşi olarak ve çocuklarımı bir kere bile arayıp nasılsınız demediğiniz için. Benim eşim hala göçük altında, hiçbir yetkiliden haber alamıyorum. Bravo Hatayspor, bravo Volkan Demirel. Taner sizin için canına dişini takıp geceli gündüzlü çalıştı. Koskocaman bir yazık. Gemiyi en son kaptan terk eder ama önce sen terk ettin” ifadelerinde bulundu.

“TANER’İM BUNLARI HAK ETMEDİN”

Taner Savut’un acılı eşi Pınar Savut art arda yaptığı paylaşımların ikincisinde, “Buradan tüm Hatayspor yönetimine, hocasına soruyorum. Taner enkaz altındayken siz neredesiniz? Ben neden aranmıyorum. Niçin bana bir açıklama yapılmıyor? Neden Taner’imi göçük altında, beni ve evlatlarımı yapayalnız bıraktınız? Taner bunu mu hak ediyordu? Tarifi olmayan bir acı yaşıyorum. Kendi imkanlarımla Hatayspor’dan haber almaya çalışıyorum. Kimseden haber alamıyorum. Taner’im benim, iyi kalpli eşim, hiç bunları hak etmedin, yazıklar olsun size” ifadelerine yer verdi.