Hataysporlu Saba Lobjanidze, korku dolu anları anlattı: Yerden öyle korkunç bir ses geliyordu ki...

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 23:04

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 23:04

Hatayspor'un Gürcü futbolcularından Saba Lobjanidze, ülkesinin basınına deprem anında yaşadıkları hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"KORKUNÇTU, YER HAREKET EDİYORDU"

Futbolcu açıklamasında, "Bu korkunç deprem başladığında ben evdeydim ve tüm şehir uyuyordu... Saat sabahın dördüydü ve yaklaşık 2 dakika sürdü. Yaşananları kelimelerle nasıl aktaracağımı bilemiyorum. Evden zar zor çıktım. Tamamen çökmedi ama tavan ve içindeki her şey çöktü. Sekizinci katta uyuyordum ve hemen dışarı fırladım... Korkunçtu, yer hareket ediyordu ve bir şey parlıyordu. Gece gökyüzü gerçekten parlıyordu ve yerden öyle korkunç bir ses geliyordu ki ruhumuzu sarstı" ifadelerine yer verdi.

Depremden sonra ortaya çıkan tablo hakkında bilgiler veren tecrübeli oyuncu, "Çok stresliyim ama sağlıklıyım. Korku ve en büyük trajedi, çocuklarını arayan anne babaların yüzlerine baktığınız zamandır. Bu nedenle, bulduğum şey bununla karşılaştırıldığında hiçbir şey değil" açıklamasını yaptı.