Bursaspor taraftarı depremzedeler için efsane formalarını satıyor

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 10:40

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 10:40

Bursaspor taraftarı, depremzedelere yardım toplayabilmek için birçok yol deniyor. Onlarca TIR'ı dolduran yeşil-beyaz sevdalıları, şimdi de formalarını satmaya başladı.

Geçmişte efsane oyunculara imzalattıkları formaları satışa çıkartan yeşil-beyaz sevdalıların sayısı neredeyse binleri buluyor.

Birçoğunun sosyal medyasından duyurduğu satıştan elde edilecek gelirin tamamı deprem bölgesine yardım olarak gönderilecek.

Bursaspor taraftarının bu duyarlılığı birçok kulübe de örnek oluyor.