Enkazdan kurtulan Fenerbahçeli Kamilcan, Altay Bayındır ve Arda Güler ile görüştü
Kahramanmaraş merkezli depremlerin 119. saatinde enkaz altından Fenerbahçe formasıyla çıkarılan 16 yaşındaki Kamilcan, sarı-lacivertli takımın kalecisi Altay Bayındır ve genç oyuncu Arda Güler'le görüştü.
Enkaz altından Fenerbahçe formasıyla çıkarılan 16 yaşındaki Kamilcan'ı, sarı-lacivertliler yalnız bırakmadı.
Kamilcan ile telefonda görüntülü görüşen Altay Bayındır ve Arda Güler, depremzede çocuğa moral verdi.
Altay Bayındır, Kamilcan’ımızla görüştü.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 11, 2023
Kelimeler kifayetsiz… İyi ki varsın Kamilcan pic.twitter.com/Dz26HCBkJE
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