Enkazdan kurtulan Fenerbahçeli Kamilcan, Altay Bayındır ve Arda Güler ile görüştü

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 119. saatinde enkaz altından Fenerbahçe formasıyla çıkarılan 16 yaşındaki Kamilcan, sarı-lacivertli takımın kalecisi Altay Bayındır ve genç oyuncu Arda Güler'le görüştü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 23:42
Enkazdan kurtulan Fenerbahçeli Kamilcan, Altay Bayındır ve Arda Güler ile görüştü
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Enkaz altından Fenerbahçe formasıyla çıkarılan 16 yaşındaki Kamilcan'ı, sarı-lacivertliler yalnız bırakmadı.

Kamilcan ile telefonda görüntülü görüşen Altay Bayındır ve Arda Güler, depremzede çocuğa moral verdi.


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