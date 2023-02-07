Enner Valencia depremzedeler için alışveriş yaptı

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden etkilenen yurttaşlar için alışveriş yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 13:46
Enner Valencia depremzedeler için alışveriş yaptı
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Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 şiddetindeki deprem sonrasında tüm ülke seferber olurken futbol kulüpleri ve federasyonların yanı sıra futbolcular da şahsi olarak yardımlarını yapmak için çabalıyor.

Fenerbahçe’nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia da bir spor mağazasında alışveriş yaparken görüntülendi.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta Valencia’nın kışlık ürün, kıyafet ve şişme yatak aldığı görüldü.


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