PTT deprem malzemelerini ücretsiz ulaştıracağını duyurdu

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT), acil ihtiyaç malzemelerinin deprem bölgelerine ücretsiz bir şekilde gönderileceğini duyurdu.

İHA
Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 13:44
PTT deprem malzemelerini ücretsiz ulaştıracağını duyurdu
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Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT), elektrikli ısıtıcı, powerbank, yorgan, yastık, uyku tulumu, su ısıtıcısı, çay, kahve, konserve, kuru gıda, tava, tek kullanımlık tabak, çatal, kaşık, çocuk maması, kişisel temizlik ve hijyen malzemesi, bebek bezi ve kışlık giyecek gibi acil ihtiyaç malzemelerini deprem bölgesine göndermek isteyen yurttaşların en yakın PTT şubesine giderek ücretsiz bir şekilde gönderebileceğini duyurdu. 


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