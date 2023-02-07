PTT deprem malzemelerini ücretsiz ulaştıracağını duyurdu

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 13:44

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 13:44

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT), elektrikli ısıtıcı, powerbank, yorgan, yastık, uyku tulumu, su ısıtıcısı, çay, kahve, konserve, kuru gıda, tava, tek kullanımlık tabak, çatal, kaşık, çocuk maması, kişisel temizlik ve hijyen malzemesi, bebek bezi ve kışlık giyecek gibi acil ihtiyaç malzemelerini deprem bölgesine göndermek isteyen yurttaşların en yakın PTT şubesine giderek ücretsiz bir şekilde gönderebileceğini duyurdu.