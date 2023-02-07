PTT deprem malzemelerini ücretsiz ulaştıracağını duyurdu
Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT), acil ihtiyaç malzemelerinin deprem bölgelerine ücretsiz bir şekilde gönderileceğini duyurdu.
Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT), elektrikli ısıtıcı, powerbank, yorgan, yastık, uyku tulumu, su ısıtıcısı, çay, kahve, konserve, kuru gıda, tava, tek kullanımlık tabak, çatal, kaşık, çocuk maması, kişisel temizlik ve hijyen malzemesi, bebek bezi ve kışlık giyecek gibi acil ihtiyaç malzemelerini deprem bölgesine göndermek isteyen yurttaşların en yakın PTT şubesine giderek ücretsiz bir şekilde gönderebileceğini duyurdu.
Depremin yaralarını birlikte sarıyoruz!— PTT AŞ (@PTTKurumsal) February 7, 2023
Listede yer alan bireysel yardımlarınızı, #PTT iş yerlerimize teslim ederek ücretsiz bir şekilde deprem bölgelerine gönderilmesini sağlayabilirsiniz! pic.twitter.com/5uCYJwOBr5
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