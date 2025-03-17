Enner Valencia frikik golüyle Güney Amerika'yı salladı!
Brezilya ekibi Internacional'de forma giyen Fenerbahçe'nin eski santraforu Enner Valencia, takımının şampiyonluğa ulaştığı maçta olağanüstü bir gole imza attı.
Internacional, Brezilya bölgesel liglerinden Gaucho Şampiyonası'nın finalinde, 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında ezeli rakibi Gremio'yu konuk etti.
Beira-Rio Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz geçilirken, 56. dakikada Enner Valencia'nın uzak mesafeden attığı enfes frikik golü geceye damga vurdu. Gremio bu gole 62. dakikada Wagner Leonardo ile karşılık verdi.
90+12'de kavga eden Braian Aguirre (Internacional) ve Dodi (Gremio) kırmızı kart gördü.
9 YIL SONRA GELEN ŞAMPİYONLUK
Gaucho Şampiyonası'nda 2016'dan bu yana ilk kez kupaya uzanan Internacional, Gremio'nun 7 sezon üst üste süren şampiyonluk serisine de son vermiş oldu.
?? Campeonato Gaúcho— Sport Club Internacional (@SCInternacional) March 17, 2025
L?? Final de 2025
L?? Gol do título
L?? @EnnerValencia14. ?????? pic.twitter.com/05kblmfzhO
Etiketler: #enner valencia #Internacional #Gremio
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