Enner Valencia için transferde karar günü belli oldu!

Yayınlanma: 23.05.2023 - 16:17

Güncelleme: 23.05.2023 - 16:21

Fenerbahçe'de sözleşmesi bitecek isimlerden biri olan Enner Valencia için menajeri transfer açıklamasında bulundu.

Ekvadorlu golcünün menajeri Chalo Vargas, Valencia'nın geleceği için cuma günü karar vereceklerini söyledi.

"BAŞKA TAKIMLARLA DA GÖRÜŞTÜK"

Sporx'in aktardığına göre Vargas, "Cuma günü, Enner Valencia ve ailesiyle birlikte masadaki seçenekleri değerlendireceğiz. Olası bir sözleşme yenileme için önceliğimiz her zaman Fenerbahçe oldu ama aynı şekilde Brezilya, Meksika, Dubai ve Suudi Arabistan'dan takımlarla da görüşmeler yaptık" dedi.

Vargas ayrıca, "Dubai ve Suudi Arabistan'daki seçenekleri geri planda bırakıyoruz. Bugün Enner Valencia için en önemli şey futbol. Enner 33 yaşında ve buna rağmen kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor. Milli Takım'da oynamaya devam etmek istiyor ve alınacak karar daha çok bununla ilgili olacak. Ekonomik durumu bir kenara bırakmayacağız ama onu Milli Takım'a yakın tutacak sportif yönüne öncelik vereceğiz" sözlerini sarf etti.

BREZİLYA'DAN SÖZLEŞME İDDİASI

33 yaşındaki futbolcunun Brezilya ekiplerinden Internacional ile ön sözleşme imzaladığı öne sürülmüştü.

Bu sezon Fenerbahçe forması altında 44 maça çıkan Enner Valencia, 32 gol attı ve 6 asist yaptı.