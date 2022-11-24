Enner Valencia'nın menajerinden sözleşme açıklaması

24 Kasım 2022 Perşembe, 12:34

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Enner Valencia'nın menajeri Gonzalo Vargas, yıldız oyuncunun sözleşmesi hakkında çarpıcı ifadelerde bulundu.

Ekvador basınına yaptığı açıklamada gelecekleri ile ilgili kararı Dünya Kupası'ndan sonra vereceklerini söyleyen Vargas, şunları dile getirdi:

"Enner yüzde 100 Dünya Kupası'na odaklanmış durumda. Şu an sadece milli takımı düşünüyor. Dünya Kupası'ndan sonra elimizdeki farklı seçenekleri analiz edeceğiz. En iyi kararı vereceğiz."

Vargas, Fenerbahçe'nin 2 yıllık yeni kontrat önermeyi planladığı Valencia'nın sarı-lacivertli takımda mutlu olduğunu da ifade ederek, "Enner Türkiye'de çok mutlu ve önceliği Fenerbahçe'de" diye konuştu.

Valencia, sarı-lacivertli formayla bu sezon 22 maçta 15 gol ve 4 asist ile 19 gol katkısı sağlayarak müthiş bir performansa imza attı.