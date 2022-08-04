Enzo Copetti kimdir, kaç yaşında? Enzo Copetti hangi takımlarda oynadı?
Arjantinli forvet Enzo Copetti'nin adının Fenerbahçe ile anıldığı iddia edildi. Enzo Copetti kimdir, kaç yaşında? Enzo Copetti hangi takımlarda oynadı?
Enzo Copetti, 16 Ocak 1996 yılında Arjantin'de doğdu. Copetti, 2012-13 sezonunda Atletico de Rafaela'nın altyapısında yer aldı. Profesyonel futbol hayatına Copa Arjantin'de başladı. 2021'de Copetti, Racing Club'a kiralandı. Aynı yılın sonunda kulüp ile 2024'ün sonuna kadar kalıcı bir anlaşma imzaladı.
Güncel piyasa değeri 3.20 milyon Euro olan futbolcu Copetti Racing Club'e 620 bin Euro karşılığında transfer olmuştu.
Futbol kariyeri boyunca 133 maça çıkan futbolcu 32 gol attı.
ENZO COPETTİ KAÇ YAŞINDA?
Enzo Copetti 26 yaşında. Enzo Copetti 180 cm boyunda.
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