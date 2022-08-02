Galatasaray'ın yeni transferi Fredrik Midtsjö kimdir?

02 Ağustos 2022 Salı, 12:18

11 Ağustos 1993 tarihinde Norveç'te dünyaya geldi. Midtsjø, profesyonel kariyerine 2010 yılında Norveç kulübü Rosenborg'da başladı. Ranheim ve Sandnes Ulf'ta kiralık olarak oynadı. Midtsjø, uluslararası ilk çıkışını 2016'da yaptı. 29 Haziran 2016'da kulüple dört yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. Norveç milli futbol takımına ilk maçına 24 Mart 2016'da Estonya'ya karşı bir hazırlık maçına çıktı.

26 Ağustos 2017'de Midtsjø, Hollanda Eredivisie kulübü AZ'ye transfer oldu ve beş yıllık bir sözleşme imzaladı.

FREDRİK MİDTSJÖ GALATASARAY'DA

Galatasaray, Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö ile 3.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.