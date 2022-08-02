Galatasaray'a Juventus'tan bomba isim! Daniele Rugani kimdir? Daniele Rugani kaç yaşında? Daniele Rugani hangi takımlarda oynadı?
Yeni sezona Okan Buruk ile giriş yapan Galatasaray hazırlıklarını tüm hızıyla devam ediyor. Marcao'u Sevilla'ya gönderen takım, savunma hattı için girişimlerini sürdürüyor. Bu kez gündeme gelen isim ise Daniele Rugani. İşte, Galatasaray'a yeni stoper! Daniele Rugani kimdir? Daniele Rugani kaç yaşında? Daniele Rugani hangi takımlarda oynadı?
Futbol camiasında dolu dizgin devam eden transfer döneminde, bomba bir iddia da Galatasaray saflarından geldi. Defansta yer alan Marcao'yu Sevilla'ya gönderen Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı stoperin boşluğunu İtalyan stoper Daniele Rugani ile dolduracak. İtalyan basını Galatasaray'ın Rugani için istekli olduğunu belirtti.
Galatasaray'ın yeni stoper adayı Daniele Rugani hakkında merak edilenleri derledik.
DANİELE RUGANİ KİMDİR?
28 yaşındaki Daniele Rugani 29 Temmuz 1994, Lucca doğumlu İtalyan futbolcudur. Serie A takımlarından Juventus'ta forma giymektedir. Profesyonel kariyerine Juventus kulübünde başlayan Rugani, Rennes, Cagliari takımlarında forma şansı buldu.
İtalya Milli Takımı formasını da terleten Rugani, 1,90 boyunda ve stoper mevkisinde görev almaktadır.
DANİELE RUGANİ BONSERVİS BEDELİ
Galatasaray'ın genç stoper için 10 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu iddia edildi.
DANİELE RUGANİ ÖZEL YAŞAMI
Rugani, İtalyan spor muhabiri Michela Persico ile sevgilidir. Çiftin bir çocuğu vardır.
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