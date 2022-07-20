Erce Kardeşler kimdir? Erce Kardeşler hangi takıma transfer oldu?

Kaleci Erce Kardeşler Trabzonspor'dan ayrıldı. Erce Kardeşler'in yeni takımı belli oldu. Erce Kardeşler kimdir? Erce Kardeşler hangi takıma transfer oldu?

cumhuriyet.com.tr
20 Temmuz 2022 Çarşamba, 16:08
Erce Kardeşler kimdir? Erce Kardeşler hangi takıma transfer oldu?
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Erce Kardeşler 14 Mart 1994 yılında Çanakkale'de doğdu. Futbol yaşamına 2005 yılında Bursaspor alt yapısında başladı. Profesyonel futbol kariyerine 3. Lig takımlarından Oyak-Renault'da adım attı. 2013'te Altınordu'ya transfer oldu. 2019-20 sezonunda Süper Lig takımlarından Trabzonspor'la 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

ERCE KARDEŞLER HANGİ TAKIMA TRANSFER OLDU?

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, kaleci Erce Kardeşler'i transfer ettiğini duyurdu. Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Trabzonspor'da forma giyen 28 yaşındaki kaleci Erce Kardeşler ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Trabzonspor forması giyen kaleci Erce Kardeşler, onursal başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın katıldığı imza töreniyle kendisini 4 yıllığına bordo beyaz renklerimize bağlayan imzayı attı. Erce Kardeşler'e hoş geldin diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.


Erce Kardeşler trabzonspor
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