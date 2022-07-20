Erce Kardeşler kimdir? Erce Kardeşler hangi takıma transfer oldu?

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 16:08

Erce Kardeşler 14 Mart 1994 yılında Çanakkale'de doğdu. Futbol yaşamına 2005 yılında Bursaspor alt yapısında başladı. Profesyonel futbol kariyerine 3. Lig takımlarından Oyak-Renault'da adım attı. 2013'te Altınordu'ya transfer oldu. 2019-20 sezonunda Süper Lig takımlarından Trabzonspor'la 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

ERCE KARDEŞLER HANGİ TAKIMA TRANSFER OLDU?

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, kaleci Erce Kardeşler'i transfer ettiğini duyurdu. Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Trabzonspor'da forma giyen 28 yaşındaki kaleci Erce Kardeşler ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Trabzonspor forması giyen kaleci Erce Kardeşler, onursal başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın katıldığı imza töreniyle kendisini 4 yıllığına bordo beyaz renklerimize bağlayan imzayı attı. Erce Kardeşler'e hoş geldin diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.