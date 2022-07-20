Eski futbolcu Zafer Biryol kimdir? Zafer Biryol neden hapis cezası aldı? Zafer Biryol hangi takımlarda oynadı?

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 15:05

2 Ekim 1976'da Rize'de doğan Zafer Biryol Beşiktaş altyapısında futbola başladı. Daha sonra Mersin İdman Yurdu, Edirnespor, Yeni Salihlispor ve Şekerspor'da forma giydi. Şekerspor'da oynarken 2000-2001 sezonunda attığı 20 golle dikkatleri üzerine çeken Zafer Biryol, Süper Lig'de Göztepe'ye oradan da Konyaspor'a transfer oldu.

ZAFER BİRYOL HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?



Konyaspor forması ile 2003-2004 sezonunda 33 maçta 25 golle gol kralı olan Biryol, bu performansı ile 2005-2006 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu. Burada fazla yıldızı parlamayan Biryol, 2006 yılında Fenerbahçe'den Bursaspor'a transfer oldu. Bursa'da da aradığını bulamayan Biryol Çaykur Rizespor'a transfer oldu.

2. Lig ekiplerinden Konya Şekerspor, 2009-2010 sezonunda Altay Spor Kulübü'nde forma giyen Zafer Biryol ile anlaştı. 2010 yılından itibaren Konya Şekerspor forması giymeye başladı. Kısa bir süre sonra futbolculuk kariyerini Konya Şekerspor'da noktaladı. Futbolu bıraktıktan sonra Kanada'ya yerleşen Biryol, Toronto'da kendisine ait futbol okulu kurdu

3 Kasım 2015 tarihinde Bandırmaspor teknik direktörlüğüne getirildi. Şubat 2016'da görevinden istifa etti. Zafer Biryol 7 kez Türkiye millî futbol takımında forma giydi.

2017 yılında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) futbol yapılanmasına ilişkin soruşturmada tutuklanan Biryol, 2019 yılında tahliye edildi.

ZAFER BİRYOL NEDEN HAPİS CEZASI ALDI?



Yargıtay 3. Ceza Dairesi, FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada yargılanan sanıklar eski futbolcular Zafer Biryol ve İsmail Şengül ile menajer Ersin Güreler'e verilen 6 yıl 3'er ay hapis cezalarını onadı. Daire, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesinin 20 Ocak 2020'de 6 sanık yönünden verdiği mahkumiyet kararlarına ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.

Buna göre, eski futbolcular Zafer Biryol ve İsmail Şengül ile menajer Ersin Güreler'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapse çarptırılması kararları onandı.

Kararda, bu sanıklar hakkında yargılama sürecindeki usuli işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, hükme esas alınan tüm delillerin hukuka uygun olarak elde edildiği bildirildi.

Mütalaada, Biryol'un yargılama aşamasındaki ifadelerinin samimi beyanlar olmadığı ve bu nedenle sanık hakkında, "örgüt üyeliği" suçundan ceza verilirken, etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmaması gerektiği belirtilmiş, sanığın 2006'da Pensilvanya'ya giderek FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ile görüştüğü kaydedilmişti.







