Erdal Alkış kimdir? TFF Başkan adayı Erdal Alkış kaç yaşında, nereli?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 18 Temmuz'da yapılacağını açıkladığı seçimli genel kurulunda iş insanı Erdal Alkış, başkanlığa aday olduğunu duyurdu. Peki, Erdal Alkış kimdir? TFF Başkan adayı Erdal Alkış kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.07.2024 - 14:34
Erdal Alkış kimdir? TFF Başkan adayı Erdal Alkış kaç yaşında, nereli?
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Türkiye Futbol Federasyonu'nda yapılacak başkanlık seçimi için ilk resmi aday belli oldu. Erdal Alkış, başkanlık seçimi için adaylığını açıkladı. Peki, Erdal Alkış kimdir? TFF Başkan adayı Erdal Alkış kaç yaşında, nereli?

ERDAL ALKIŞ KİMDİR?

Erdal Alkış 1966 yılında Kahramanmaraş Göksun'da doğmuştur. İşletme Tahsili yapmıştır. Erken yaşta iş hayatına atılmıştır, İlk firmasını 1986 yılında Kayseri'de kurmuştur. O günden itibaren kendi firmasını yönetmektedir. İlgi alanları; Teknoloji, Tarım, Çevre, Futbol yöneticiliği, Hava alanı-Deniz Limanı İşletmeciliği ve Enerji sektörüdür.

2002 yılında yapılan genel seçimler ve 2004 yılında yapılan yerel seçimlerde Ak Parti Seçim koordinasyonunu bizzat yürütmüştür. 2002 yılı seçim çalışmaları ile alakalı "İlk 45 Gün" adında bir Anı Kitabı bulunmaktadır.

Erdal Alkış aynı zamanda Türk-Hint iş konseyi eski başkanıdır. Geçmiş dönemlerde yapılan seçimlerde TFF Başkanlığı için resmen aday olmuştur.

Kafkas Göçü (sürgünü) ile alakalı sinema filmi yapmak çocukluk idealidir. Erdal Alkıs çerkes asıllı ve iki çocuk babasıdır.. Rusça, İngilizce, Arapça, Çerkesçe bilmektedir.


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