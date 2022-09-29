Erden Timur'dan Arda Turan açıklaması: Jübile yapmayı düşünüyoruz

29 Eylül 2022 Perşembe, 22:39

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, kulübün YouTube kanalına transferle ilgili konuşurken, geçtiğimiz günlerde futbolu bıraktığını duyuran Arda Turan hakkında da açıklamalarda bulundu.

"ARDA TURAN'A JÜBİLE DÜŞÜNÜYORUZ"

Arda Turan'ın çok büyük bir Galatasaraylı olduğunu söyleyen Erden Timur, "Türkiye'nin en kariyerli futbolcusu. Bizim altyapımızdan yetişmiş. Atletico Madrid ve Barcelona'da oynamış. Finaller oynamış. Fatih Hocamız var gurur duyuyoruz. Ama futbolda Arda Turan var. Çok çok önemli bir figür. Jübile yapmadığımız oyuncularımız da var. Geç de olsa yapmak istiyoruz. Okan Hocamız da bu konulara değer veriyor. O da akademiden yetişmiş. O da elit takımlarda oynamış, inşallah böyle şeyler planlıyoruz. Oyunculara, eskiye vefa; onları taçlandırmak herkesin ortak düşüncesi" açıklamasını yaptı.



