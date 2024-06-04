Galatasaray'ın transferdeki önceliği belli oldu!

Süper Lig ekibi Galatasaray, transfer döneminde önceliği sağ bek ve 8 numara transferlerine verecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.06.2024 - 09:10
Galatasaray'ın transferdeki önceliği belli oldu!
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Galatasaray, şampiyonluk sonrası transfer ve gelecek sezonun hazırlıkları devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi sona eren teknik direktör Okan Buruk ile anlaşma sağladı. Okan Buruk'un yeni sözleşmesi kısa süre içerisinde resmen açıklanacak. Sözleşmesi biten Dries Mertens ile de 1 yıllık yeni anlaşma sağlandı.

ÖNCELİK SAĞ BEK VE 8 NUMARA

Sabah'ta yer alan habere göre, Okan Buruk ve Dries Mertens için resmi açıklamaları kısa süre içinde yapacak Galatasaray'da transferde öncelik ise sağ bek ve 8 numara takviyeleri.

Galatasaray, transferleri 9 Temmuz'daki Avusturya kampına yetiştirmek istiyor.


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