Galatasaray'ın transferdeki önceliği belli oldu!

Yayınlanma: 04.06.2024 - 09:10

Güncelleme: 04.06.2024 - 09:10

Galatasaray, şampiyonluk sonrası transfer ve gelecek sezonun hazırlıkları devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi sona eren teknik direktör Okan Buruk ile anlaşma sağladı. Okan Buruk'un yeni sözleşmesi kısa süre içerisinde resmen açıklanacak. Sözleşmesi biten Dries Mertens ile de 1 yıllık yeni anlaşma sağlandı.

ÖNCELİK SAĞ BEK VE 8 NUMARA

Sabah'ta yer alan habere göre, Okan Buruk ve Dries Mertens için resmi açıklamaları kısa süre içinde yapacak Galatasaray'da transferde öncelik ise sağ bek ve 8 numara takviyeleri.

Galatasaray, transferleri 9 Temmuz'daki Avusturya kampına yetiştirmek istiyor.