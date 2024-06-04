Galatasaray'da üç basketbolcu ile yollar ayrıldı

Basketbol Süper Ligi ekibi Galatasaray Ekmas'ta İsmet Akpınar, Dee Bost ve Miralem Halilovic ile yollar ayrıldı.

DHA
Yayınlanma: 04.06.2024 - 00:23
Galatasaray'da üç basketbolcu ile yollar ayrıldı
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Galatasaray Ekmas, 3 basketbolcusuyla yollarını ayırdığını açıkladı. Sarı-kırmızılı ekip, İsmet Akpınar, Dee Bost ve Miralem Halilovic'e gayret ve emekleri için teşekkür etti.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"2023-24 sezonunda sarı kırmızılı formamız ile mücadele eden profesyonel oyuncularımız İsmet Akpınar, Dee Bost ve Miralem Halilovic ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Oyuncularımıza göstermiş olduğu gayret ve emekler için teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz."


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