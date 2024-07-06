Erden Timur'dan Florya projesi için açıklama: 'En büyük kazancı elde ederek...'

Yayınlanma: 06.07.2024 - 14:21

Güncelleme: 06.07.2024 - 14:23

Erden Timur, Galatasaray Olağanüstü Genel Kurul toplantısında konuştu.

Erden Timur yaptığı açıklamada, "Başkanımızla iki üç gün önce mevcut yetki ile ilgili görüştük. Galatasaray'ın geleceği olan bir proje. Burak Elmas döneminden beri içerisindeyim. Her şeyin kusursuz olması için çalışıldı. Bu işin fona dönüşmesi dünyada da bir ilk olacak. Çıkacak rakam borcu ödemeli ve fon sağlayacak kadar olmalıydı. Bu böyle başladı. Kendimiz yapmalıyız fikrindeyim" dedi.

Maksimum gelir elde edilmesi gerektiğini söyleyen Timur, "Bu işin Galatasaray için en maksimum gelir olmalı. Belki yönetim üst komisyon oluşturur. Geçmişte Riva için başkanımız yapmıştı. Neticede büyük uğraşlar verildi. Yıllar sonra Galatasaray kendi parasıyla bir yer satın aldı. Paranın bloke olması, getirisinin futbol dışı branşlara harcanması çok koruyucu" ifadelerini kullandı.

Erden Timur ayrıca, "Florya'dan en büyük kazancı elde ederek inşallah devam ederiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Galatasaray'da üç sene görev aldım, herkesten de hakkını helal etmesini diliyorum" şeklinde konuştu.