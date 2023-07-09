Erden Timur'dan forvet transferi açıklaması!

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Avusturya kampında transfere ilişkin görüşlerini aktardı. Timur, ikinci forvet transferi hakkında, "Forvete alacak oyuncu buluyorsunuz ama önce Mauro var. İlk önce onu bitirmeniz gerekiyor. Birini getirdiğinizde diğerinin gelme ihtimali daha da zorlaşıyor. Tanımadığınız bir oyuncuyu ikna etmek bu konuda kolay değil" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.07.2023 - 18:05
Erden Timur'dan forvet transferi açıklaması!
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Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Avusturya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Erden Timur, forvet transferi için şu sözleri kullandı;

"Forvete alacak oyuncu buluyorsunuz ama önce Mauro var. İlk önce onu bitirmeniz gerekiyor. Birini getirdiğinizde diğerinin gelme ihtimali daha da zorlaşıyor. Tanımadığınız bir oyuncuyu ikna etmek bu konuda kolay değil"

İKİNCİ FORVET AÇIKLAMASI

"İkinci forvet almamız lazım. Icardi ile ikili oynayabilecek bir forvet bakıyoruz. Icardi olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz. Icardi'nin gelişine göre ikinci forvete bakıyoruz. Icardi'nin gelmesi belli olmadan ikinci forveti almayacağız."


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