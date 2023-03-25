Erden Timur'dan Hakim Ziyech ve Nicolo Zaniolo itirafı!

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 15:58

Güncelleme: 25 Mart 2023 - 16:06

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, ara transfer döneminde kadrolarına kattıkları İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'yu kulübü Roma ile yaşadığı sorunlar sayesinde 15 milyon avroya aldıklarını söyledi.

Timur, sarı-kırmızılı kulübün Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen yıllık olağan mali genel kurul toplantısında konuştu.

Bu sezon yapılan transferlerle kulübün büyük bir mali yükün altına girdiği şeklindeki eleştirilere yanıt veren Timur, "Geçen sezonki yükümlülük 90 milyon avroydu. Herkes elinden geleni yaptı ama takımımız 13. oldu. Geçen sezon ile tek farkı Zaniolo" dedi.

Genç futbolcunun transfer sürecine değinen Erden Timur, şunları kaydetti:

Nicolo Zaniolo

"Zaniolo, biz almadan 6 gün önce 29+4 milyon avroya Bournemouth'a satılmıştı. Biz, 5 yıl vadeyle yarı fiyatına, 15 milyon avroya aldık. Transferin son günlerinde oyuncunun veya kulübün son anda vazgeçtiği oyuncu bakıyorduk. Öyle durumlarda travmatik bir şey oluyor. Oyuncu kulübe küsüyor, kulüp oyuncuya... İki oyuncu bulduk. Biri Hakim Ziyech'ti. PSG'ye gidiyordu ve sadece 3 dakika farkla kulübü yetiştiremedi. Chelsea'de kaldı. Diğeri de Zaniolo'ydu. Seneye sözleşmesi dolacaktı. Takımıyla kavgalı, seyircisi evi bastığı, Roma'yı terk ettiği için 30 milyonluk oyuncuyu 15 milyona aldık. Cebimizden de bir kuruş para çıkmadı. Zaniolo ve artı 3 yabancı oyuncunun yükü düşüldüğünde geçen seneki transfer dönemiyle aynı yükümlülüğe sahibiz. Bundan önceki transfer dönemlerinin kimisinden 45 milyon avro daha az yükümlülüğümüz var. En fazla yıldızın geldiği transfer dönemlerinden bile 20 milyon avro az harcamışız."

Erden Timur, gayrimenkul projelerinden elde edilecek gelirlerle kurulacak fonlardan bahsederek, "Bugüne kadar hiç Galatasaray'ın derdinin tamamen çözülmesiyle ilgili planlama yapılamamış. Galatasaray, bir şekilde 350-400 milyon doları bir yerde biriktirirse bununla hem borcunu öder hem de kalan kısmının yıllık yüzde 8'lik getirisiyle ana faaliyet alanındaki zararını önler. Önümüzdeki dönemde fonlar olmaya başlayacak. Onlarla Galatasaray'ın 30 yıllık vizyonunu çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hakim Ziyech

Hedeflerinin Avrupa'nın ilk 10 kulübü arasına girmek olduğunu vurgulayan Timur, "Biz, ülkemizin en değerli markasıyız ama Galatasaray'ın hedefi dünya olmalı. Hedefimiz gelir ve sportif açıdan Avrupa'daki ilk 10 kulüpten biri olmak. Türkiye'nin en büyük markası olmak bugün geldiğimiz yer ve bizim için bir hedef değil. Seçim döneminde, 'Yeniden şampiyon olacağız.' dedik. Galatasaray bunu diyorsa, 'Yeniden Avrupa şampiyonu olacağız.' diyordur. Hepimizin hayalini süsleyen Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu." şeklinde görüş belirtti.

Avrupa ve ABD'den farklı branşlarda faaliyet gösteren başarılı kulüplerden modeller gösteren Timur, sarı-kırmızılı kulübün sürdürülebilir mali ve sportif yapıya kavuşması için yapılması gerekenleri dile getirdi.