Erden Timur'dan Nelsson ve Boey açıklaması: 'Satıldıklarında elde edilen kar...'

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, sarı kırmızılı kulübün genel kurulunda açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.10.2023 - 14:38
Erden Timur'dan Nelsson ve Boey açıklaması: 'Satıldıklarında elde edilen kar...'
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Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, sarı kırmızılı kulünüm mali genel kurulunda açıklamalarda bulundu.

Haliç Kongre Merkezin'deki düzenlenen toplantıda genel kurul üyelerine hitap eden Erden Timur şunları söyledi:

"ZIYECH, PSG'YE İMZA ATMIŞTI"

"Hakim Ziyech, kış transfer döneminde PSG'ye imza atmıştı. Ancak belgeleri yetişmediği için transfer gerçekleşmemişti. Transferler için tüm scout ekibine teşekkür ediyorum. Transferde ödediğimiz ile kazandığımız arasında olumlu fark var."

"NELSSON VE BOEY SATILDIĞINDA ORADAKİ KÂR ESKİ YÖNETİMİN BAŞARISI"

"Mostafa Mohamed'in parasının bir kısmı bizim dönemimizde ödendi. Sacha Boey satıldığında, inşallah hep bizle kalsın ama oradaki müthiş kar eski yönetimin başarısı. Nelsson'da da aynı şekilde. Keşke bütün yönetimler çıkıp bunu söylese."


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