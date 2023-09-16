Erden Timur'dan transferde usulsüzlük iddialarına cevap

Yayınlanma: 16.09.2023 - 11:48

Güncelleme: 16.09.2023 - 12:12

Galatasaray Spor Kulübü'nün Eylül Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Erden Timur, kulübün yaptığı transferlerde usulsüzlük olduğuna dair çıkan iddialara cevap verdi.

"13 TANE DROGBA, SNEIJDER VAR"

Galatasaray'ın yaz transfer dönemini değerlendiren Timur, şu ifadeleri kullandı:

"Dün malum transferin son günüydü. Kadromuzun yaş ortalaması 25.9 şu anda. En yaşlı transferlerimiz Günay Güvenç ve Cedric Bakambu. Ziyech yarım dönem önce PSG'ye transfer olmak üzereydi, Zaha daha 1 sezon önce 70 milyon Euro'ya transfer olmak üzereydi. Ndombele, Tottenham tarihinin en pahalı transferi. Bu sezon transfer ettiğimiz oyuncuların değeri 150 milyon Euro civarında ve sadece Angelino ile Ndombele'yi kiralık olarak aldık. Onların da opsiyonları bizde. Ziyech kiralık ama bedelsiz kiralamalı ve bedelsiz opsiyonlu bir anlaşma bu. Sezon sonunda biz istersek hiçbir ücret ödemeden bonservisini almış olacağız.

Türk futbol tarihinde ilk defa böyle bir kadro kuruldu. Benim bunu söylemem daha zor, keşke başkası anlatsaydı. Bu sezon 13 tane Drogba, Sneijder, Melo ayarında oyuncumuz var. Ndombele'nin geçen sezon şampiyon olan Napoli'de 40 maçı var.

Değer olarak Türk futbolundaki en yakın kadronun 5-6 katı seviyede oyuncular almışız. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkan takımların maaş ortalaması 290 milyon Euro, biz bu bütçenin yarısını bile karşılayamayız. O yüzden kaynaklarımızı artırmak zorundayız.

Biz Şampiyonlar Ligi'ndeki gelir bütçelerine nasıl ulaşabiliriz? Yapamıyorsak, küçülelim demek doğru. Kulübü riske atmamak adına. Ancak üyelerimizin bir oran olarak sorgulama yapması gerekiyor."

"LÜTFEN TFF,UEFA BİZİ DENETLESİN"

Transferlerde usulsüzlük iddialarına da değinen Timur, "Geçtiğimiz sezonun geliri 79.9 milyon Euro, bu sezon 218 milyon Euro. Bunu yayın geliri bu kadar düşmüşken yaptık. Bu aslında doğru yapılanmayla gelirlerimizin nereye çıkabileceğinin göstergesi.

Lütfen TFF, UEFA bizi denetlesin. Ahlaklı bir şekilde iş yapmanın bu memleketteki karşılığı; bilmeden, verisiz eleştirmek olmamalı. Zerre kadar bir şey olmadığını anlatmak için aylarımı harcamaya hazırım. Rakip takımlar hep böyle şeyler konuşuyorlar" dedi.

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Hürriyet'e yaptığı açıklamalarda, "Ali Koç, Galatasaray'ın yaptığı bazı transferlerin maliyetlerinin KAP’a bildirilenden farklı olduğunu iddia etti. Sizin bu konuda bir yorumunuz var mı?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Benim de şüphelerim var ama ben bunu ispat edecek durumda değilim. Tereddüdümüz var. Bizim 5 liraya konuştuğumuz bir futbolcunun başka bir kulüple 10’a anlaşması 3 lira diye açıklanıyorsa burada bir şeyler var demektir. Bunu araştırması gereken kurum Türkiye Futbol Federasyonu’dur. Çünkü TFF’nin ana görevlerinden birisi rekabet koşullarına herkesin uymasını sağlamaktır. Yarın bir gün çift kontratlar çıkarsa ne olacak?"