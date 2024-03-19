Dursun Özbek duyurdu: Galatasaray'da Muslera ve Torreira gelişmesi!

Yayınlanma: 19.03.2024 - 11:58

Güncelleme: 19.03.2024 - 11:58

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, iç transferdeki duruma ilişkin de değerlendirmeler yaptı. Özbek, Muslera ve Torreira ile yapılan görüşmelerle ilgili bilgi verdi.

'GALATASARAY'A HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEK'

Dursun Özbek yaptığı açıklamada, "Torreira ve Muslera'nın sözleşmelerini uzatacağız. Muslera ile bizzat ben de görüştüm. Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecekler" ifadelerini kullandı.