Dursun Özbek duyurdu: Galatasaray'da Muslera ve Torreira gelişmesi!

Süper Lig ekibi Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, Torreira ve Muslera ile yürütülen sözleşme yenileme görüşmelerine ilişkin konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.03.2024 - 11:58
Dursun Özbek duyurdu: Galatasaray'da Muslera ve Torreira gelişmesi!
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Gündeme dair açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, iç transferdeki duruma ilişkin de değerlendirmeler yaptı. Özbek, Muslera ve Torreira ile yapılan görüşmelerle ilgili bilgi verdi.

'GALATASARAY'A HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEK'

Dursun Özbek yaptığı açıklamada, "Torreira ve Muslera'nın sözleşmelerini uzatacağız. Muslera ile bizzat ben de görüştüm. Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecekler" ifadelerini kullandı.


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