Erden Timur'un iddialarına Lale Orta'dan cevap
MHK'nın eski başkanı Lale Orta, Erden Timur'un sözlerine yanıt verdi. Lale Orta, Erden Timur'un iddiasını "Hepsi yalan" şeklinde cevapladı.
MHK'nın eski başkanlarından Lale Orta, Erden Timur'un sözlerine gece geç saatlerde sıcağı sıcağına cevap verdi.
Erden Timur'un iddialarını TV100'de yalanlayan Lale Orta'nın açıklaması şöyle:
"Ali Koç'a ne görüntü gönderdim, ne de seyrettirdim. Bunların hepsi yalan. Hiçbir kulübe herhangi bir görüntü göndermedim.
Ben istifa etmedim. Sürem doldu, seçim oldu, başkası atandı. Donk olayında da, başka pozisyonlarda da pozisyonların her açıdan gösterilerek kamuoyunun aydınlatılması gerektiği görüşümü yayıncı kuruluşla paylaştım. Kimseye baskı yapmadım.
Erden Timur, Etik Kurulu'ndan kınama cezası aldı. Kararı Tahkim Kurulu'na taşıyarak itiraz etti. Tahkim kararı onadı. Madem elinde kanıt vardı. Neden hem Tahkim'e hem Etik Kurulu'na sunamadı?
Ne hakemliğim ne Merkez Hakem Kurulu başkanlığım sırasında sayfamda tek bir leke bile yok. Herkesin etik davranış içinde olması beklentimdir."
NE OLMUŞTU?
Erden Timur, TV100'deki programda "Lale Orta'nın Ali Koç'a bilgi aktardığını söylediniz. Bu bilgi size nereden geldi?" sorusuna "Yanlışa dur diyen insanlar var. Bir MHK başkanının bir kulüp başkanına kendini açıklaması... Benim bunu yaptığımı kimse söyleyemez mesela" ifadelerini kullanmıştı.
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