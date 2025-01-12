Erden Timur'dan 'yapı' sözleri: 'Fenerbahçe'nin nasıl bir yapı dediğini anlayamıyorum'

Yayınlanma: 12.01.2025 - 00:08

Güncelleme: 12.01.2025 - 00:08

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Erden Timur, TV100'de açıklamalarda bulundu.

Erden Timur'un açıklamaları şu şekilde:

"Şanlıurfa'da böyle bir görüşme oldu. Ancak Kundura fabrikası değil. Ayrıca gizli görüşme değildi. Önceki akşam Kulüpler Birliği Whatsapp grubunda ben de vardım. Fenerbahçe'den Ahmet Ketenci de vardı. Konu şu. İmza ile gönderilmiş olmasın. Çünkü daha sonra TFF'ye başkan bulmakta da zorlanırız. Bununla ilgili konuşuldu. Gizli bir toplantı değil. Mesele zaten yaratılan imaj. 1 gün önce konuşuldu çünkü."

"BİZ SADECE HAKEM KONUŞUYORUZ"

"Zaten geçenlerde baktım, 2 senede toplam 13-14 defa konuşmuşum televizyona, maç sonunda, ekranda görünmüşüm. Benim görmediğim varsa da 15'tir. Her zaman görev süresince kimseyle görüşmemeye dikkat ettim. Benden hoşlanmayanlar, bu sebeple hoşlanmıyor. Prensip olarak böyle davranmak gerektiğini anlatıyordum. Şampiyonluktan sonra git 5-6 yere katıl, başka dinamikler oluyor, insanın anlatmak istediği oluyor. Bazen zarar veriyor ediyor, yönetim var. O yüzden katılamıyordum. İnsanlar samimiyete inanır inanmaz, yapabileceğim bir şey yok. Hayatımda bu kadar sübjektif bir ortam yok. Yanlış yapsam Galatasaraylılar'a göre doğru, ne kadar doğru yaparsam yapayım Fenerbahçe'ye göre yanlış. Buraya çıkma nedenlerimden biri Fenerbahçe'nin de konuşulacak olması. Türk futbolunun içine girdiği girdap var, iki sorumlusu var bence ana olarak, o girdaptan çıkılması için geleceği, neler yapılması gerektiği, dünyada ne olup bittiği... Biz sadece hakem tartışıyoruz. İnsanların ana konusu 40 sene önce hakemmiş. En az futbolun geleceği kadar önemli. Galatasaraylılık'tan ötürü de konuşmak istedim. Biz objektif olduğumuzu söylemiyoruz, verilerle objektif olmaya çalışıyoruz. Muhakkak hata, eksik vardır ama net bir şekilde söyleyebilirim, bu oluşturulan kamuoyu, hakemle yapıyor, karaborsa vs. Önce kamuoyuyla yapılır bu zaten, sonra baskı. Bu kadar her şeyin üst üste gelmesinin ya istisnai bir istatistik, kısmet ya da bir plan. Sanki bir cisim yaklaşıyor."

"BENİ HERKES ANLASIN NİYETİNDEYİM"

"Hatalarımız hep oldu. Beni sadece Galatasaraylılar değil, herkes anlasın niyetindeyim. Anlaşılmak için konuşmaya çabalıyorum. Bir TFF başkanının, herhangi bir kurum başkanının, hiçbir kulüp başkanına tehdit etmeyi bırakın en ufak söz söylemeye hakkı olamaz. Orası adalet mekanizmasıdır çünkü. Kulüple ilgili konuşmaların da yapılmaması lazım. İhsası rey derler hukukta, oyunu önden belli etmektir, algı birçok şeyi değiştirir. En son bu değişiklikler, MHK konuları, oralarda farklı konular var. Galatasaray'a yakın olduğu düşünüldüğü için bir değişiklik yapılıyor. Şampiyonlar Ligi yarı finali, finali yönetmiş hakemler seçelim. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş 3'er tane seçsin. Biz pozisyonları vermeyelim, 10-20 yıl geriye dönük her şeyi çıkarsınlar. Kimin lehine kimin aleyhine çıksın. Geçen senelerde yabancı VAR denince olur, robot hakem de olur ama aynı baskıyı yaparsak, evde şunu AVM'de bunu yapalım dersek aynı olur. Bir taraftan da Türk hakemleri tukaka ediliyorsa gerçeği görmek lazım. Haksızlık yapmamak lazım."

"GALATASARAY'IN KENDİ İÇİNDE OLDU"

"Karaborsa, her maçta oluyor. Bu iş, Galatasaray'ın kendi içinde oldu. Fatih Altaylı söyledi, Divan Kurulu'nda Hayri Ağabey söyledi. Galatasaray'ın çekineceği bir şey olsa gündeme getirmez. Olmamıştır demiyorum, muhakkak olmuştur, her takımda oluyor. Ben tesadüfen bu konu konuşulduğunda, 3-5 gün sonra kulüpteydim. 'Biz çağrı yapalım, gelin tüm kulüpler bunla mücadele edelim, bu iş soruşturulsun' dedim kulüpte. Soruşturuldu, kovuşturmaya yer yoktur kararı verildi. Hukuku tartışamam, belgeyi bulamıyorsa... İftira da şöyledir, aksini ispat edemezsin, ya tutarsa..."

"Dursun Başkan, 'her şey araştırılsın, iddia eden arkadaşlar da belgeleri ortaya koysun' diye Savcılığa başvuru yaptı. Haksız yere bir itibarsızlaştırılma varsa soruşturulsun, konu gerçekse o da soruşturulsun demek kadar medeni bir davranış olamaz. Soruşturuldu, üstü kapatıldı deniyor. Öyle bir şey olsa bunu yapmazsınız. Gidip başvurabilir misiniz!"

"3 büyük kulübün 2022/23, 2023/24... 23/24'te Galatasaray'ın stadyum hasılatı 52.7 milyon Euro, Fenerbahçe'nin 36, Beşiktaş'ın 25.6 milyon Euro. Bilançolardan, halka açık alınıp çevrilen veri. Yayın geliri Galatasaray'ın 9.5, Fenerbahçe'nin 9, Beşiktaş'ın 7.3. UEFA geliri Galatasaray 35, Fenerbahçe 12.4, Beşiktaş 8.2. Ürün satışı Galatasaray 70.5, Fenerbahçe 61.2, Beşiktaş 30.4. Bunlar hep milyon Euro. Sponsorluk geliri Galatasaray 54.3, Fenerbahçe 35.8, Beşiktaş 33. Yetiştirme kiralama Beşiktaş'ın sıfır, Fenerbahçe'nin 2.8, Galatasaray'ın 6.3. Total faaliyet geliri, Galatasaray'ın 228.3 milyon euro, Fenerbahçe'nin 158.6, Beşiktaş'ın 111.3 milyon Euro. Futbolcu satışında Galatasaray 32.6, Fenerbahçe 57, Beşiktaş 3.1 milyon Euro."

"LİGİ BİTİRTMEYİZ LAFI HAKEMLERİ ETKİLEDİ Mİ?"

"Ben de Fenerbahçe tarafında olsam böyle değerlendiririm, etki olduğunu falan. Ben 'Bu ligi bitirtmeyiz' diye bir cümle kurmadım. Soru şöyleydi 'Bu hakem hatalarıyla bu lig biter mi?' diye sordular, ben de 'Bitmez, biz bitirtmeyiz' dedim."

"Sayın İbrahim Hatipoğlu, metodunu daha konuşmadık bile dedi. Acun Bey bir mesaj atmış evet. Acun Bey 'Pozisyonları gönderdik' dedi. Benim dediğim metot o değil. Hem herkesin telefonu incelesin hem o incelesin. Bizim kamuoyundaki, futbol bloklaşmasını aşmamız lazım. Telefonlar, hesaplar araştırılsın dedik. Biz yazılı olarak TFF'ye başvurduk. Başsavcıya gittik. 'Bir şey olması lazım ki devreye girelim' dedi bize, Başsavcı Yardımcısıydı galiba. Bu disipline edilsin diye yapılması lazım. Suç duyurusu tekildir. Herkesin araştırılması lazım. Hiçbir devrim, yüzde yüzü düşünerek planlayarak olmaz. Alnı açacaksın, yakayı bağrı açacaksın. Mevlana'nın sözü vardır, yola çıkınca yol kaybolur der. Yeter ki herkes ortaya koysun, çağrı yapar herkes 'incelenelim' diye. Ondan sonra herkes başvurur. Ben başvurdum, o başvurdu, bu başvurdu. Başvurmayan 'yapmış' kabul edilecek zaten. Kamuoyunun manipüle edilmesini bitirmezsek futbol kamuoyu bunu konuşur hep zaten."

"FENERBAHÇE'NİN DEDİĞİ YAPI AYNI YAPI DEĞİL"

"Kocaman büyük bir yapı değil. O yüzden klik dedim. İçinde olmadan, duyarak kanıksadığım bir şey. Demek ki bu yapı dediklerim doğru dedi. Bunca yıldır söylenen bir şeydi. Dönem dönem herkese fayda eden bir şey herhalde, sırf bir tarafa hizmet etse alırlar. Bu bir teoriydi. Bir şey içinde bir yapı varsa her tarafa hizmet eder ki uzun yıllar devam edebilsin. Benim bahsettiğim yapı, TFF'nin şunun bunun oluşturduğu yapı değil. Olası olarak hakemlik mekanizması içinde, birilerine göre eğilim gösteren gerek atamalarda gerek kararlarda yapı olduğunu düşünüyorum. Benim söylediğim yapı ile Fenerbahçe'nin dediği aynı yapı değil. Ben Fenerbahçe'nin nasıl bir yapı dediğini anlayamıyorum. Ben dediğim yapıyı açık açık anlatıyorum."

"ALİ KOÇ İLE İLİŞKİNİZİ NASIL TARİF EDERSİNİZ?"

"İlk baştaki 'Ne para harcadın be' kısmında, insanlar şey yapmak için söyledi dedi, ben de 'art niyetli söylem değil' dedim. Ben hep insanlara güvenerek başlıyorum. İyi insan dediklerimi insanlar hep sorgular. Tutturma yüzdem düşüktür. Ben hep çok iyi insan derim, yüzde 90 yanılırım. Şundan dolayı oldu aslında, maalesef bizim Galatasaray siyaseti de harıl harıl çalışır. Bizde yüzde 1 milyonu iftira olan dedikodular, bu sefer o taraftan... Erden'e vurmak çok kolay değildi, taraftar tepkisi falan. Buradan siyaset falan. Onların gerçek olduğunu düşündüğünü düşünüyorum. Kişisel olarak çok çaba gösterdim, futbol ortamının yumuşaması için. Bize öğretilen ne olursa olsun, kötülük de yapılsa doğru davran diye öğretildi. Ben tasavvufla ilgileniyorum, beceremediğim bir sürü tarafı oluyor ama beni en çok motive eden şey, biz de daha fazla gerersek millet birbirini öldürecek. Toplam 14 defa konuştum, 5-6'sı hakemle ilgili, geri kalan transfer, şu bu falan. Kendi pozisyonumda bulunan Galatasaray'da, 20-30 senedir en az konuşan kişiyim. 6-7'de 1 konuşmuşum."

"ZAHA TRANSFERİNDE 'KEŞKE ÇALIM YESEYDİK' DİYOR MUSUNUZ?"

"Futbolcuyken de çalım atamazdım. Bugün değerlendirirsek tabii ki öyle bir şey yapmazdık. Transfer belirleme ve oyuncu belirleme sistemi Galatasaray'ın son derece iyi olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'ın uluslararası seviyesi iki departmanı var; scout ve sağlık ekibi. Nasıl oluyor transfer? Scout ekibi değerlendirmesi, hocalar izliyor, tekrar tekrar izleniyor, ondan sonra tercih şeyi oluşturuluyor."

"Şampiyonluk için bize garanti oyuncu lazım dedik. Garanti oyuncu ne demek, tarifini yapalım dedik. 5 büyük ligde oynayan, süre alan, etki eden, ana oyuncu statüsünde olan oyuncular. Bu oyunculara gidelim. Bunları alacaksın, harcama limitin yok. Derin kadro kuracaksın. Icardi, büyük pazarlıklarla 10'a geldi. Diğer oyuncular için 2 milyon euro kaldı. 2 milyon euro'ya bu 5 büyük lig mümkün değil. O zaman bonservissiz oyuncu alman lazım. Bonservissiz oyuncu almak için havuzda 100 varsa 5'e düşüyor. Bunu seçen scout, onay veren hoca 5 kişi içinden birini seçiyor. Bonservissiz oyuncunun da imza parası oluyor."

'GECE YATARKEN BENİ DÜŞÜN, DEMİŞTİ ALİ KOÇ. GECELERİ YATARKEN ALİ KOÇ'U DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?'

"Hayır. Icardi'yi düşünüyorum. Bazen Torreira..."

"GALATASARAY İLE BUNDAN SONRAKİ GELECEK PLANINIZ NEDİR?"

"En büyük strateji, strateji yapmamaktır. Özüyle her şeye odaklanmaktır. Kim istemez. Oyuncularla birlikte olmayı, Okan hocayla birlikte olmayı çok özlüyorum."

"Fenerbahçe, Konferans Ligi'ni kazanabilirdi. Olympiakos maçında Fred'in çıkması... Bir sonraki maçı, sonra düşünürsün. Belli şeyler uzak değil, onu anlatmaya çalışıyorum. Bu sene Galatasaray, Avrupa Ligi'nde neden olmasın! Şu anki performansla bakınca, oralara gidebilir mi, gider. Gitmezse başarısız değil tabii ki, çeyrek final yarı final başarıdır. Bizim oraların hayalini kurmamız lazım. Onun için yapısal dönüşüm, yapısal dönüşüm için süre, süre için şampiyonluk lazım."