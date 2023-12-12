Erdoğan'dan Halil Umut Meler açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hakem Halil Umut Meler'e yapılan çirkin saldırı sonrası açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.12.2023 - 00:13
Erdoğan'dan Halil Umut Meler açıklaması
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırısının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. 

Erdoğan açıklamasında "Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

 


Recep Tayyip Erdoğan Halil Umut Meler Faruk Koca

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